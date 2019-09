Roma, Fonseca: "Tante gare da giocare, farò alcuni cambi"

Ottenuta la prima vittoria in campionato, la può affacciarsi con più serenità al palcoscenico dell' : l'esordio nella fase a gironi è previsto per le ore 21 di giovedì all'Olimpico contro i turchi dell' .

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia, Paulo Fonseca ha annunciato alcuni cambiamenti nell'undici titolare che affronterà i turchi, in virtù degli impegni ravvicinati che metteranno a dura prova la rosa.

"Sappiamo che la prossima partita dopo l'Europa League sarà imminente, per questo penso di apportare qualche cambiamento che comunque ci permetta di avere le garanzie giuste per poter vincere".

Javier Pastore potrebbe avere un'opportunità dal primo minuto sulla trequarti: eccellente l'idea che il tecnico portoghese si è fatto di lui.

Il rientro dalla sosta dedicata alle nazionali è sempre particolare e meritevole di attenzione dal punto di vista della condizione fisica, non ancora ottimale per ovvi motivi.

"Ritengo che la squadra stia bene fisicamente, forse c'è stata un po' di stanchezza in alcuni elementi per via delle gare giocate con le nazionali ma nel complesso posso solo che essere soddisfatto per la tenuta fisica generale. La mia attenzione è concentrata sulla prossima partita, mi limito a non guardare più in là. Avere calciatori duttili a disposizione è un bel vantaggio".