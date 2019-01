Roma e Barcellona, siparietto social su Messi

La Roma sogna sogna con un tweet ironico il colpo Lionel Messi, eletto dai giallorossi come il più forte di sempre: pronta la risposta del Barcellona.

In pieno mercato invernale non mancano le suggestioni accompagnate da un pizzico d'ironia: Roma e Barcellona hanno dato vita oggi ad un simpatico siparietto social, che ha visto come protagonista sua maestà Lionel Messi.

Alla domanda fatta da Sky Sport News su chi fosse l'acquisto più desiderato per il proprio club dai tifosi, l'account inglese della Roma non ha avuto dubbi su Twitter: la risposta è stata Lionel Messi, accompagnato dall'emoji della capra (goat in inglese), acronimo in questo caso di 'Greatest of all time', il più forte di tutti i tempi.

Messi, 🐐 https://t.co/wpUFpxeiUw L'articolo prosegue qui sotto — AS Roma English (@ASRomaEN) 10 gennaio 2019

👏 When you know, you know.. 🐐 https://t.co/BMIEBInVRH — FC Barcelona (@FCBarcelona) 10 gennaio 2019

Immediata la risposta del Barcellona, che ovviamente concorda nell'incoronare il proprio capitano scrivendo "When you know, you know". La fantasia viaggia sul web tra due club che nel recente passato hanno dato vita a sfide entusiasmanti: indimenticabile lo storico 3-0 dell'Olimpico nella Champions League 2017/18.