Roma, Diawara tranquillizza tutti: "Tutto bene, ci vediamo presto"

Il centrocampista della Roma, Amadou Diawara, è stato operato al ginocchio sinistro. Anche Dzeko sotto i ferri per una frattura allo zigomo.

Quello della non è stato certo un avvio di stagione fortunato. Nel corso delle ultime settimane infatti, Paulo Fonseca ha dovuto fare i conti con un’incredibile sequela di infortuni che di fatto gli ha spesso impedito di poter mandare in campo la formazione migliore.

Anche l’ultima partita giocata domenica con il ha contribuito ad aggravare la situazione, visto che alla lista di indisponibili che già comprendeva i vari Mkhitaryan, Pellegrini, Perotti, Under e Zappacosta, si sono aggiunti anche Amadou Diawara ed Edin Dzeko.

Il centrocampista ex , è stato costretto a lasciare il campo già al 30’ del primo tempo e gli esami ai quali è stato immediatamente sottoposto hanno evidenziato una rottura del menisco mediale del ginocchio sinistro.

Un infortunio non gravissimo, ma che ha costretto il giocatore a sottoporsi ad un intervento chirurgico nella mattinata di lunedì presso Villa Stuart.

A confermare il buon esito dell’operazione è stato lo stesso giocatore attraverso un post pubblicato su Instagram.

“Ragazzi è andato tutto bene! Grazie per il sostegno, ci vediamo presto e sempre Forza Roma”.

I tempi di recupero non sono stati ufficialmente resi noti, ma il centrocampista dovrebbe restare ai box per circa 40 giorni.

Problemi, come detto, anche per Dzeko che in mattinata si è diretto a Villa Stuart per sottoporsi ad un intervento resosi necessario per una doppia frattura allo zigomo destro.

Il bomber bosniaco dovrebbe essere a disposizione per la prossima partita di campionato con la , potrebbe infatti giocare con una maschera protettiva.