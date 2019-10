Roma, De Sanctis difende Zaniolo: "Capello ha fatto un'uscita goffa"

Le parole pronunciate da Fabio Capello durante 'Sky Calcio Show' mercoledì sera fanno molto discutere a e non solo. L'ex tecnico, infatti, ha invitato Sebastiano Esposito e non seguire l'esempio di Nicolò Zaniolo.

In studio sia Ilaria D'Amico che Paolo Condò hanno cercato di aggiustare il tiro, ma l'ambiente giallorosso non ha preso bene l'uscita di Capello, definita 'goffa' da Morgan De Sanctis sempre ai microfoni di 'Sky Sport'.

Ecco perché De Sanctis, oggi team manager della Roma, non ritiene condivisibile la posizione espressa da Capello e lo ha fatto capire con una simpatica battuta.

"Con tutto il rispetto per mister Capello, che ha segnato la storia del calcio e della Roma, ha fatto un'uscita goffa. Stiamo ricevendo tantissimo da Nicolò, non c'è motivo di considerarlo fuori dagli schemi. Più goffa della sua battuta c'è solo la rovesciata fatta sul letto da Adani per festeggiare la qualificazione del River Plate nella finale di Libertadores".