Roma, Coric sceglie l'Almeria: "Preferisco le città piccole"

Ante Coric saluta la Roma e si trasferisce in Spagna per vestire la maglia dell'Almeria: "Paragone con Modric? E' incredibile".

Dopo sole tre presenze con la maglia della Ante Coric saluta la e vola in per vestire la maglia dell' Almeria : il giovane centrocampista è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro e durante la presentazione ha espresso subito la sua preferenza.

A margine della propria presentazione alla stampa, il classe '97 ha spiegato la scelta fatta:

"Stavo aspettando un'occasione come questa per dimostrare le mie qualità. Mi piace molto Almeria, mi sento più a mio agio nelle piccole città. Il progetto inoltre è molto buono, non vedo l'ora di iniziare per dare una mano ai miei compagni".

Molti in patria paragonano Coric a Modric, per caratteristiche fisiche e tecniche: