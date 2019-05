Roberto firma con il West Ham: fu 'incubo' della Juventus in Champions

Il portiere Roberto firma con il West Ham: fu 'incubo' in una nottata di Champions League contro l'Olympiakos nella stagione 2014/15.

La Champions League 2014/15 della si concluse con la sconfitta in finale contro il , ma già ai gironi i bianconeri rischiarono molto. Colpa dell' e del suo portiere Roberto Jiménez, conosciuto da tutti come Roberto.

L'estremo difensore classe 1986 ha giocato con i greci dal 2013 al 2016, per poi tornare in all'. Di oggi è la notizia del suo trasferimento in Premier League: sarà un giocatore del West Ham.

A 33 anni Roberto, passato anche dal e dall'Atlético Madrid nel corso della sua carriera, intraprende così la sua prima avventura in .

I tifosi della Juventus lo ricordano soprattutto per la partita nella fase a gruppi di quella : la squadra di Allegri perse 1-0 al Pireo con goal dell'ex Kasami.

In quella partita Roberto fu grandissimo protagonista: parò ogni tentativo di Tevez e compagni e costrinse i bianconeri a soffrire fino all'ultima giornata per qualificarsi agli ottavi di finale.

Il portiere spagnolo divenne un vero e proprio 'incubo' bianconero in quel 22 ottobre 2014. Alla fine la riuscì a ribaltare tutto e prendersi la qualificazione, ma lo spavento provocato dall'Olympiakos e da Roberto è ancora impresso nella mente dei tifosi della vecchia signora.