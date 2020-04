Lo strano rito di Courtois: "Lavo i guanti la sera prima di una gara"

Thibaut Courtois è molto scaramantico: "La sera prima di una partita lavo i guanti, mi piace averli un po' umidi".

Dopo un iniziale periodo di adattamento alla nuova realtà, Thibaut Courtois è riuscito a non far rimpiangere Keylor Navas tra i pali della porta del che ha deciso di puntare su di lui per sostituire il collega costaricense.

Tra i segreti dell'estremo difensore belga c'è un rito scaramantico che adotta alla vigilia di ogni partita, come da lui stesso raccontato in una diretta Instagram sull'account Futbolemotion.

"La sera prima di una partita lavo i miei guanti. Mi piace che siano un po' bagnati quando li indosso in campo".

Uno dei punti di riferimento nel ruolo di portiere è una leggenda dei 'Blancos'.