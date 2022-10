Risentimento muscolare: il Milan perde De Ketelaere per la sfida col Chelsea

Charles De Ketelaere non sarà tra i protagonisti della sfida di Champions League tra Milan e Chelsea. A fermarlo un problema muscolare.

Il Milan e Stefano Pioli non potranno contare su Charles De Ketelaere nella prossima sfida di Champions League in programma martedì sera a San Siro contro il Chelsea.

Il gioiello belga infatti, si è fermato a causa di un risentimento muscolare e non ha preso parte all’allenamento con il resto della squadra della vigilia.

Per De Ketelaere dunque solo lavoro in palestra in attesa di capire se sarà viceversa a disposizione per la gara di campionato con il Verona che si giocherà domenica sera al Bentegodi.

Un’assenza importante per il Milan che proprio contro il Blues, dai quali sono stati sconfitti 3-0 nel match d’andata, cercano punti importanti per l’approdo alla fase ad eliminazione diretta della massima competizione continentale per club.

La classifica del Gruppo E infatti al momento recita Salisburgo 5 punti, Chelsea e Milan 4, Dinamo Zagabria 3.