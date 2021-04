La resa di Bielsa: "Guardiola è magico, non riuscirò a copiarlo"

Quella che sabato pomeriggio vedrà protagoniste Manchester City e Leeds , sarà una sfida di Premier League che vedrà di fronte due tra i tecnici più bravi ed ammirati in assoluto: Pep Guardiola e Marcelo Bielsa .

Entrambi, in modo diverso, negli ultimi anni si sono guadagnati un posto tra gli allenatori più rivoluzionari in assoluto, due ‘fuoriclasse’ che sono riusciti ad ottenere risultati importanti grazie anche al gioco.

Bielsa , parlando a DAZN, ha usato parole speciali per descrivere Guardiola ed ha candidamente ammesso di non riuscire a fare molte delle cose che l’allenatore iberico propone.

“Lui è un uomo capace di fare magie. Quello che lui sa fare per me è difficilissimo da copiare, anzi ormai mi sono rassegnato al fatto che non ci riuscirò. Ammiro moltissimo il suo lavoro e già solo il fatto di cercare di interpretare quelle che sono le novità che inserisce allineano del suo gioco, è già un modo per innamorarsi del calcio”.

Guardiola, dal canto suo, non ha mai nascosto di essere un grandissimo ammiratore di Bielsa.

“E’ probabilmente la persona che di più ammiro nel calcio mondiale sia come allenatore che come persona. E’ il tecnico più autentico e il suo modo di guidare le squadre è unico. Il valore di un tecnico non dipende da quanto si è vinto. Le mie squadre hanno vinto più delle sue, ma in termini di conoscenza del gioco lui è ancora davanti a me. Le sue squadre sono una gioia da guardare”.