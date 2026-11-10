Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
UEFA Nations League A
team-logoCechia
epet Arena
team-logoSpagna
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE
Con il contributo di

Repubblica Ceca-Spagna, anteprima della Lega A di UEFA Nations League: tutto quello che c'è da sapere

Cechia vs Spagna
Cechia
Spagna
UEFA Nations League A
L. Yamal
M. Merino
M. Oyarzabal

Presentazione completa di Cechia-Spagna in UEFA Nations League A: tattiche, novità dalle squadre, stato di forma e altro ancora.

Cechia-Spagna: Presentazione della sfida di UEFA Nations League A

crest
UEFA Nations League A - Game Week 5
epet Arena

La Spagna sarà di scena a Praga contro la Cechia all'Epet Arena giovedì 12 novembre, nella penultima giornata del Gruppo 3 di UEFA Nations League. I campioni del mondo arrivano da primi in classifica e hanno già conquistato l'accesso ai quarti di finale, mentre la Cechia è ultima, ancora a zero punti.

Cechia sull'orlo dell'eliminazione

La Cechia sta vivendo una difficile campagna di Nations League: ha perso tutte e quattro le prime partite. Il bilancio delle ultime cinque gare in tutte le competizioni è pesante: cinque sconfitte consecutive, tra cui il 3-0 contro l'Inghilterra e il 3-1 subito contro la Spagna nella stessa fase a gironi.

England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images

La Spagna campione del mondo non si ferma

La Spagna, al contrario, è inarrestabile. La squadra di Luis de la Fuente ha vinto tutte le ultime cinque partite, una serie che comprende l'1-0 sull'Argentina nella finale dei Mondiali in estate. Il jolly dell'Arsenal Mikel Merino ha segnato tre gol nelle ultime due presenze con la Spagna, tra cui una doppietta decisiva entrando dalla panchina contro la Croazia nell'ultima gara.

FBL-EUR-NATIONS-CRO-ESPGetty Images

Statistiche principali e situazione infortuni

  • Robin Hranáč, Pavel Šulc, Ondřej Lingr, Ondřej Kričfaluši, Michal Sácek e Adam Karabec sono tutti indisponibili per infortunio tra i padroni di casa. Michal Sadilek è squalificato.
  • Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal salteranno la trasferta a Praga. Entrambi dovrebbero aggregarsi alla squadra più avanti, in vista della sfida di domenica contro l'Inghilterra nella capitale spagnola.
  • La Spagna ha segnato dopo l'85° minuto in ciascuna delle ultime tre partite.
  • La Spagna è imbattuta da 42 partite nei 90 minuti (33 vittorie, 9 pareggi).

Probabili formazioni

Cechia (4-2-3-1): Kinsky; Coufal, Chaloupek, Krejci, Slama; Kral, Soucek; Cerv, Ambros, Danek; Hlozek.

Spagna (4-2-3-1): Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Pedri, Ruiz; N Williams, Fermin, Baena; Torres.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Cechia - Spagna

Allenatore

  • S. Denia

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google