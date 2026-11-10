Cechia-Spagna: Presentazione della sfida di UEFA Nations League A

UEFA Nations League A - Game Week 5 12 nov 2026 - 14:45 epet Arena

La Spagna sarà di scena a Praga contro la Cechia all'Epet Arena giovedì 12 novembre, nella penultima giornata del Gruppo 3 di UEFA Nations League. I campioni del mondo arrivano da primi in classifica e hanno già conquistato l'accesso ai quarti di finale, mentre la Cechia è ultima, ancora a zero punti.

Cechia sull'orlo dell'eliminazione

La Cechia sta vivendo una difficile campagna di Nations League: ha perso tutte e quattro le prime partite. Il bilancio delle ultime cinque gare in tutte le competizioni è pesante: cinque sconfitte consecutive, tra cui il 3-0 contro l'Inghilterra e il 3-1 subito contro la Spagna nella stessa fase a gironi.

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La Spagna campione del mondo non si ferma

La Spagna, al contrario, è inarrestabile. La squadra di Luis de la Fuente ha vinto tutte le ultime cinque partite, una serie che comprende l'1-0 sull'Argentina nella finale dei Mondiali in estate. Il jolly dell'Arsenal Mikel Merino ha segnato tre gol nelle ultime due presenze con la Spagna, tra cui una doppietta decisiva entrando dalla panchina contro la Croazia nell'ultima gara.

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Statistiche principali e situazione infortuni

Robin Hranáč, Pavel Šulc, Ondřej Lingr, Ondřej Kričfaluši, Michal Sácek e Adam Karabec sono tutti indisponibili per infortunio tra i padroni di casa. Michal Sadilek è squalificato.

Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal salteranno la trasferta a Praga. Entrambi dovrebbero aggregarsi alla squadra più avanti, in vista della sfida di domenica contro l'Inghilterra nella capitale spagnola.

La Spagna ha segnato dopo l'85° minuto in ciascuna delle ultime tre partite.

La Spagna è imbattuta da 42 partite nei 90 minuti (33 vittorie, 9 pareggi).

Probabili formazioni

Cechia (4-2-3-1): Kinsky; Coufal, Chaloupek, Krejci, Slama; Kral, Soucek; Cerv, Ambros, Danek; Hlozek.

Spagna (4-2-3-1): Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Pedri, Ruiz; N Williams, Fermin, Baena; Torres.

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