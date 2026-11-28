Come guardare Real Sociedad-Siviglia con una VPN
Vuoi accedere al tuo consueto servizio di streaming con maggiore sicurezza o da un'altra parte del mondo, dove potresti incontrare restrizioni geografiche? Una rete privata virtuale (VPN) può esserti utile.
Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita
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- Proteggi fino a 10 dispositivi contemporaneamente
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- Procurati una VPN affidabile. Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone o tablet).
- Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.
- Connettiti al server. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).
- Visita l'emittente ufficiale. Vai sul sito o apri l'app ufficiale per lo streaming dell'emittente sportiva che detiene i diritti.
- Accedi e trova la diretta. Crea un account o accedi a quello che hai presso l'emittente ufficiale per ottenere accesso completo e goderti la partita!
DAZN
✅ Trasmette l'intero campionato spagnolo in diretta streaming e on-demand, garantendo l'accesso a ogni singolo incontro, inclusi tutti i grandi Clásicos.
✅ Non sei obbligato a pagare l'abbonamento completo con la Serie A; con il pacchetto "DAZN Goal" hai un punto di ingresso economico pensato apposta per il calcio internazionale.
✅ Oltre alle dirette, la piattaforma offre costantemente highlights estesi, documentari originali sul calcio iberico, interviste e analisi tattiche on-demand.
Mediaset
✅ Grazie all'accordo con DAZN, Mediaset trasmette sei super sfide in co-esclusiva a stagione (solitamente gli incroci di cartello tra Real Madrid, Barcellona e Atlético Madrid).
✅ Per guardare queste partite non serve né parabola né pay-TV; basta sintonizzarsi sui normali canali televisivi in chiaro del digitale terrestre.
✅ Se non sei a casa, i match trasmessi in chiaro da Mediaset possono essere visti gratuitamente dal telefono o dal computer attraverso l'app o il sito di Mediaset Infinity.
Presentazione della partita
La Real Sociedad ospita il Siviglia alla Reale Arena di San Sebastián in una sfida della Liga tra due squadre separate da due posizioni in classifica.
I padroni di casa arrivano da un periodo negativo. La squadra di Pellegrino Matarazzo ha perso 2-1 contro il Crystal Palace in Europa League giovedì: era passata in vantaggio grazie a Mamadou Sarr, ma l'espulsione di Jon Martin ha cambiato la partita.
La sconfitta è arrivata dopo il 3-2 subito in campionato sul campo del Racing Santander. La Real Sociedad ha perso tre delle ultime cinque partite e vorrà ottenere un risultato in casa per ritrovare stabilità.
Il Siviglia è imbattuto nelle ultime due partite di campionato. La squadra di Luis Garcia ha pareggiato 1-1 nel derby contro il Real Betis, con il prodotto del vivaio Kike Salas che ha segnato nei minuti di recupero, conquistando un punto.
Quella sera il Siviglia è stato superiore per lunghi tratti e ha creato molte occasioni. Resta da vedere se riuscirà a portare la stessa propensione offensiva anche a San Sebastián.
La Real Sociedad è quinta e il Siviglia settimo, quindi il risultato conta nella corsa ai posti europei.
Ecco come seguire la partita, oltre alle notizie sulle squadre e sul loro stato di forma prima del fischio d'inizio.
Le opzioni per guardare Real Sociedad-Siviglia in TV e streaming sono elencate di seguito. Usa il link per seguire la diretta dove la trasmissione è disponibile nella tua regione.