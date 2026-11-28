Come guardare Real Sociedad-Siviglia con una VPN

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Presentazione della partita

LaLiga - Game Week 14 29 nov 2026 - 15:00 Reale Arena

La Real Sociedad ospita il Siviglia alla Reale Arena di San Sebastián in una sfida della Liga tra due squadre separate da due posizioni in classifica.

I padroni di casa arrivano da un periodo negativo. La squadra di Pellegrino Matarazzo ha perso 2-1 contro il Crystal Palace in Europa League giovedì: era passata in vantaggio grazie a Mamadou Sarr, ma l'espulsione di Jon Martin ha cambiato la partita.

La sconfitta è arrivata dopo il 3-2 subito in campionato sul campo del Racing Santander. La Real Sociedad ha perso tre delle ultime cinque partite e vorrà ottenere un risultato in casa per ritrovare stabilità.

Il Siviglia è imbattuto nelle ultime due partite di campionato. La squadra di Luis Garcia ha pareggiato 1-1 nel derby contro il Real Betis, con il prodotto del vivaio Kike Salas che ha segnato nei minuti di recupero, conquistando un punto.

Quella sera il Siviglia è stato superiore per lunghi tratti e ha creato molte occasioni. Resta da vedere se riuscirà a portare la stessa propensione offensiva anche a San Sebastián.

La Real Sociedad è quinta e il Siviglia settimo, quindi il risultato conta nella corsa ai posti europei.

Ecco come seguire la partita, oltre alle notizie sulle squadre e sul loro stato di forma prima del fischio d'inizio.

Le opzioni per guardare Real Sociedad-Siviglia in TV e streaming sono elencate di seguito. Usa il link per seguire la diretta dove la trasmissione è disponibile nella tua regione.

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