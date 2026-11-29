Come vedere Real Sociedad-Siviglia con una VPN

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Presentazione della partita

LaLiga - Game Week 14 29 nov 2026 - 15:00 Reale Arena

La Real Sociedad ospita il Siviglia alla Reale Arena di San Sebastian in una sfida di LaLiga tra due squadre separate da due posizioni in classifica.

I padroni di casa arrivano da un periodo difficile. La squadra di Pellegrino Matarazzo ha perso 2-1 contro il Crystal Palace in Europa League giovedì, dopo essere passata in vantaggio con Mamadou Sarr. L'espulsione di Jon Martin ha cambiato la partita.

La sconfitta è arrivata dopo il 3-2 subito in campionato sul campo del Racing Santander. La Real Sociedad ha perso tre delle ultime cinque partite e cercherà un risultato in casa per ritrovare stabilità.

Il Siviglia è imbattuto nelle ultime due partite di campionato. La squadra di Luis Garcia ha pareggiato 1-1 nel derby contro il Real Betis, con un gol nel recupero del prodotto del vivaio Kike Salas che ha salvato un punto.

Il Siviglia ha giocato meglio per lunghi tratti quella sera e ha creato molte occasioni. Resta da vedere se riuscirà a mostrare la stessa propensione offensiva a San Sebastian.

La Real Sociedad è quinta e il Siviglia settimo: il risultato conta nella corsa ai posti europei.