Real Madrid, nuova opzione per un eventuale dopo-Zidane: spunta Xabi Alonso

In Spagna si continua a parlare di un possibile avvicendamento sulla panchina del Real Madrid: anche Xabi Alonso per un possibile dopo-Zidane.

A seguito di un inizio di stagione non propriamente esaltante per il , la panchina di Zidane sarebbe già seriamente a rischio e Florentino Perez sta già pensando al prossimo allenatore per l’eventuale sostituzione.

Come rivela ‘Mundo Deportivo’, tra coloro che potrebbero prendere il posto del tecnico transalpino ci sarebbe anche Xabi Alonso, ex centrocampista di e Real Madrid, che attualmente allena la B.

L’inizio di claudicante e la schiacciante sconfitta contro il hanno reso traballante la panchina di Zidane. Il tecnico francese, fautore delle storiche tre Champions consecutive, ha riscontrato delle difficoltà fin dal mercato estivo, che non ha preso la strada da lui indicata e l’impaccio delle merengues in questo inizio di stagione l’hanno messo in una posizione che pare già complicata.

Il club blanco sta iniziando a guardarsi intorno. Fra i nomi possibili c’è anche l’ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, profilo assai gradito a Madrid da diversi anni, per Florentino Perez tuttavia l’esonero di Zidane comporterebbe una spesa importante (dalla circola la voce riguardante una clausola di 80 milioni di euro che il Real Madrid dovrebbe sborsare per esonerare il francese), per questo motivo le soluzioni low-cost sono le più gettonate e al primo posto della lista c’è Xabi Alonso.

L’ex centrocampista basco, che attualmente sta allenando con ottimi risultati la Real Sociedad B, sarebbe profilo gradito a Florentino, che punterebbe ad un nuovo allenatore stile Zidane, arrivato senza un curriculum da allenatore importante, ma con grande carisma e che poi ha costruito sulla panchina del Real Madrid una carriera di successi. Un altro nome possibile è poi quello di Josè Mourinho: lo Special One è ancora legato al Real Madrid e potrebbe tornare nel calcio che conta.