Real Madrid, Zidane già in bilico: su di lui anche l'ombra di Allegri

Non sembra più saldissima la panchina di Zidane al Real Madrid: per la sua eventuale sostituzione spuntano i nomi di Allegri e Mourinho.

Quello del non è stato l’avvio di stagione pronosticato da molti. I blancos sono ancora imbattuti in campionato, in virtù delle due vittorie e dei due pareggi sin qui portati a casa, ma la recente sconfitta per 3-0 patita contro il ha fatto suonare il primo campanello d’allarme.

Quella sfornata in al Parco dei Principi contro una squadra priva di Neymar, Mbappé e Cavani è stata una prestazione assolutamente deludente, tanto che al termine dei 90’ non è stato segnato nessun tiro nello specchio della porta da parte degli iberici e, a finire sul banco degli impuntati è stato Zinedine Zidane.

Il tecnico transalpino negli ultimi due mesi è stato costretto a fare i conti con una lunga sequela di infortuni, ma è anche vero che il Real è il club che di più ha speso nel corso della finestra estiva di calciomercato e che i nuovi arrivati sin qui non sono riusciti a fare la differenza.

In sono in tanti a parlare di una squadra che non è riuscita a cambiare passo rispetto alla scorsa deludente stagione e per questo motivo proprio sul tecnico transalpino si starebbero iniziando ad allungare le prime pericolose ombre.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Zidane rischia già grosso, tanto che iniziano a spuntare i nomi per una sua eventuale sostituzione. Uno è quello di Massimiliano Allegri che, dopo aver chiuso il suo ciclo vincente alla , è ancora alla ricerca di una panchina dalla quale ripartire. Il tecnico italiano, è stato già cercato dal Real al termine della stagione 2017/18 quando c’era da sostituire proprio Zidane, ma allora, nonostante le tantissime voci, non si arrivò ad una fumata bianca.

Oggi le cose sarebbero ovviamente diverse e per Allegri sarebbe complicato non cogliere al volo l’opportunità di sedersi su una delle panchine più prestigiose del pianeta.

L’altra ombra che si sta allungando su Zidane è quella di José Mourinho. Lo Special One, attualmente libero dopo la fine dell’avventura al , conosce già bene l’ambiente Real visto che ha allenato i Blancos per tre stagioni e a Madrid ha lasciato ottimi ricordi tanto che molti tifosi accoglierebbero con favore un sua nuova parentesi nella capitale.

Il nome di Mourinho è stato accostato a quello del Real già nei mesi scorsi quando si cercava il sostituto di Solari, il club iberico però optò proprio per il clamoroso ritorno di Zidane.