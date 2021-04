Real Madrid, l'incredibile storia di Odriozola: da campione a... invisibile

Il basco non rientra nei piani tecnici di Zidane, che per supplire all'assenza di Carvajal preferisce adattare i suoi compagni: l'ultimo Valverde.

Il posto di terzino destro nel Real Madrid è vacante o quasi. Con Carvajal out, Zidane aveva adattato Lucas Vazquez, ma il giocatore iberico si è fatto male nel Clasico contro il Barcellona e la sua stagione si è anzitempo conclusa. Poteva rappresentare un'occasione ghiotta per Alvaro Odriozola per giocare titolare e riscattare un periodo decisamente opaco (solo 5 presenze in stagione). E invece no. Zidane preferisce adattare un altro giocatore, questa volta Federico Valverde, e lascia in panchina il terzino, classe 1995, nativo di San Sebastian e prodotto della cantera della Real Sociedad.

Una decisione che rappresenta l'ennesima bocciatura per Odriozola, praticamente invisibile per Zidane. E dire che l'iberico sarebbe perfino campione d'Europa in carica. Sì, perché il terzino destro ha vinto la Champions League e la Bundesliga con il Bayern Monaco visto che, a gennaio 2020, si è trasferito per metà stagione proprio ai tedeschi. A dir la verità, però, Odriozola anche in Germania fa il comprimario (solo tre presenze per lui). Flick non cambia l'assetto della squadra titolare e per l'iberico ci sono solo le briciole. Automatico, dunque, il ritorno in Spagna.

Tornato a Valdebabas, la situazione di Odriozola non cambia, visto che il terzino continua a non rientare nei piani tecnici di Zidane che, piuttosto di farlo giocare, gli preferisce adattare altri suoi compagni. L'ultimo, appunto, Valverde: proprio l'uruguaiano ha iniziato al posto del compagno la gara in casa del Liverpool, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, mentre Odriozola è subentrato a Kroos a 18 minuti dalla fine.

Una storia cha diventa assurda se si pensa che nel 2018 Odriozola è stato pagato dal Real Madrid ben 30 milioni di euro dalla Real Sociedad, voluto dall'allora tecnico del Real, Julien Lopetegui. Sembrava il futuro dei Blancos sulla fascia e invece, dopo l'esonero di Lopetegui e il ritorno di Zidane, la situazione è cambiata negativa per il giovane calciatore. Da campione ad invisibile, la storia (incredibile) di Odriozola che per il proprio allenatore semplicemente "non esiste".