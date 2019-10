Rakitic ancora in panchina, la moglie lo difende: "Resti sempre un esempio"

La moglie di Ivan Rakitic, attraverso Instagram ha difeso il marito dopo l’ennesima panchina: “Sei un grande e nessuno può cambiarlo”.

Solo fino a qualche mese fa sarebbe stato complicato anche solo immaginarlo, ma la realtà dice che oggi Ivan Rakitic è un giocatore tutt’altro che fondamentale per il .

Con DAZN segui la Liga IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

I numeri della sua primissima parte di stagione parlano chiaro: il centrocampista croato, che da quando è approdato al club blaugrana è sempre stato un titolare inamovibile, ha sin qui totalizzato appena quattro presenze in sette turni di campionato (solo una dal 1’ e per la sfida con il non è stato nemmeno convocato), alle quali si aggiungono i 30’ giocati in contro il .

In occasione del match che ha visto i blaugrana opposti all’ mercoledì sera, Rakitic è stato relegato da Ernesto Valverde in panchina e non ha messo piede in campo.

Una decisione, quella presa dal tecnico del Barça che evidentemente non è piaciuta alla moglie del giocatore, Raquel Mauri, che ha postato su Instagram una storia nella quale appare un articolo pubblicato giorni fa dal giornalista Manu Carreño dal titolo “Non puoi più maltrattare questo giocatore”.

La moglie di Rakitic ha aggiunto all’immagine dell’articolo anche un commento di supporto al giocatore.