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Racing Santander-Real Madrid in diretta oggi: Dove vedere la partita in TV e streaming?

Racing Santander vs Real Madrid
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Tutto quello che c’è da sapere su come vedere in diretta Racing Santander-Real Madrid, sfida di LaLiga in programma oggi.

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Trasmissione internazionale

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Presentazione della partita

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LaLiga - Game Week 11
Estadio El Sardinero

Il Real Madrid fa visita al Racing Santander all'Estadio El Sardinero per una partita di Liga che arriva in un momento cruciale per la squadra di Jose Mourinho.

Il Real Madrid arriva alla partita di domenica dopo l'importante vittoria per 2-1 al Camp Nou, un risultato che ha ridotto a soli tre punti il vantaggio del Barcellona in vetta alla classifica. La squadra di Mourinho è ora all'inseguimento e ottenere meno di tre punti contro un Racing a metà classifica sarebbe un'occasione persa.

Il Racing è 13° nella Liga e in casa ha avuto un rendimento altalenante, anche se arriva a questa sfida dopo due vittorie consecutive tra coppa e campionato. Alla squadra di Jose Lopez non mancheranno le motivazioni contro i campioni in carica.

Per il Real Madrid, la sfida è mantenere lo slancio senza diversi giocatori chiave. Vinicius Junior deve scontare una squalifica, mentre gli infortuni continuano a ridurre le opzioni a disposizione. Kylian Mbappe, autore di una doppietta nel Clasico, sarà chiamato ancora una volta a guidare l'attacco.

Fuori dal campo, Mbappe è stato al centro di una controversia per alcuni commenti su Mao Zedong che hanno provocato forti reazioni negative in Cina, portando alla risoluzione di accordi con gli sponsor e alla sospensione delle trasmissioni da parte di China Media Group. Il Real Madrid ha poi presentato scuse ufficiali e il club vorrà riportare l'attenzione su quanto accade in campo.

Con la corsa al titolo sempre più serrata e il Real Madrid che deve restare a contatto con il Barcellona, questa è una partita che la squadra di Mourinho deve vincere. Ecco tutto quello che c'è da sapere su come seguirla.

Notizie sulle squadre e rose

Formazioni Racing Santander - Real Madrid

4-2-3-1
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SAN
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J. AgirrezabalaJ. AgirrezabalaJ. BelocianJ. BelocianA. MantillaA. MantillaA. Martin CaricolA. Martin CaricolP. RamonP. Ramonteam-logoI. LuqueI. VicenteI. VicenteM. PratiM. PratiI. MartinI. Martinteam-logoS. CanalesY. ZabiriY. ZabiriT. CourtoisT. CourtoisM. CucurellaM. CucurellaT. Alexander-ArnoldT. Alexander-ArnoldI. KonateI. KonateD. HuijsenD. HuijsenA. TchouameniA. TchouameniY. DiomandeY. DiomandeJ. BellinghamJ. BellinghamB. SilvaB. SilvaA. GulerA. GulerK. MbappeK. Mbappe
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Racing Santander

Formazione titolare

Real Madrid

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Allenatore

  • J. Lopez
  • J. Mourinho

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