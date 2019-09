Quinta giornata Serie A: le partite trasmesse da Sky e DAZN

Le partite della quinta giornata di Serie A trasmesse su Sky e DAZN: tutta la programmazione.

Si gioca in infrasettimanale la quinta giornata della , con - che aprirà il programma già martedì alle 19 con diretta su Sky.



Sempre martedì, alle ore 21, si giocherà - con diretta in esclusiva in su DAZN e sul nuovo canale DAZN1.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il programma del mercoledì si aprirà con - e proseguirà con sei partite in contemporanea alle ore 21, due delle quali trasmesse da DAZN: - e - (anche su DAZN1).



La quinta giornata si chiuderà infine giovedì con il posticipo - in programma alle ore 21 in diretta tv su Sky.



Questo il programma completo:

MARTEDI' 24 SETTEMBRE

Verona-Udinese ore 19.00 - SKY

Brescia-Juventus ore 21.00 - DAZN, DAZN1

MERCOLEDI' 25 SETTEMBRE



Roma-Atalanta ore 19.00 - SKY

- ore 21.00 - SKY

- ore 21.00 - SKY

- ore 21.00 - SKY

- ore 21.00 - SKY

Fiorentina-Sampdoria ore 21.00 - DAZN

SPAL-Lecce ore 21.00 - DAZN, DAZN1

GIOVEDI' 26 SETTEMBRE



Torino-Milan ore 21.00 - SKY