Semifinali Champions League: tabellone, calendario, date e orari

La finale di Champions League si avvicina: di scena le semifinali, con le migliori quattro squadre d'Europa. Nessuna italiana ancora in corsa.

Dopo le emozioni degli ottavi di finale e dei quarti di finale, la arriva alle semifinali. Le migliori quattro squadre d'Europa si sfideranno per alzare la coppa a Madrid, nell'anno in cui non ci saranno né Atletico né Real a contendersi la vittoria.

CHAMPIONS LEAGUE: DATE SEMIFINALI

In occasione del sorteggio dei quarti di finale di Champions League è stato determinato anche il tabellone delle semifinali, con il cammino fino alla finale di Madrid. Gare il 30 aprile e il 1 maggio (andata) e il 7-8 maggio (ritorno). Tutto nel giro di una settimana.

SEMIFINALI - ANDATA

DATA ORA PARTITA 30 apr 21:00 - 0-1 1 mag 21:00 -

SEMIFINALI - RITORNO

DATA ORA PARTITA 7 mag 21:00 Liverpool-Barcellona 8 mag 21:00 Ajax-Tottenham

CHAMPIONS LEAGUE: DATE QUARTI DI FINALE

I quarti di finale si sono disputati interamente nel mese di aprile: a passare il turno sono stati il Liverpool, il Tottenham, l'Ajax e il Barcellona, che hanno eliminato rispettivamente il , il in un emozionante derby inglese, la (azzerando il conto delle rappresentanti italiane) e infine il .

QUARTI DI FINALE - ANDATA

DATA ORA PARTITA 9 apr 21:00 Liverpool-Porto 2-0 9 apr 21:00 Tottenham-Manchester City 1-0 10 apr 21:00 Ajax-Juventus 1-1 10 apr 21:00 Manchester United-Barcellona 0-1

QUARTI DI FINALE - RITORNO

DATA ORA PARTITA 16 apr 21:00 Juventus- Ajax 1-2 16 apr 21:00 Barcellona -Manchester United 3-0 17 apr 21:00 Porto- Liverpool 1-4 17 apr 21:00 Manchester City- Tottenham 4-3

DOVE VEDERE LA CHAMPIONS LEAGUE IN TV E STREAMING

La Champions League 2018/2019 è trasmessa in esclusiva da Sky, che ha acquistato i diritti televisivi della manifestazione fino al 2021. Le partite della più importante manifestazione per club saranno trasmesse sui canali del pacchetto 'Sky Sport' e saranno disponibili anche in su SkyGo, la piattaforma riservata agli abbonati Sky accessibile grazie all'utilizzo di cellulare, pc o tablet.

Champions League visibile anche in chiaro, con una gara a settimana disponibile sulla RAI e in streaming su Rai Play grazie all'utilizzo di diversi dispositivi.