Nel segno di Puerta e Reyes: il trionfo del Siviglia e di Jesus Navas

Il primo trofeo da capitano dell'ex City e leggenda del club andaluso: nel segno delle due leggende scomparse e del padrino, morto ieri mattina.

Il ha vinto la sesta degli ultimi 15 anni. A Colonia la vittoria contro l' è stata bagnata dalle lacrime di gioia di Lopetegui e di tutti i suoi giocatori. Uno su tutti: Jesùs Navas, simbolo e leggenda del club andaluso, recordman di presenze (527) e attuale capitano.

Dal suo ritorno nel 2017, Navas non aveva mai vinto un trofeo da capitano. La prima volta è stata ieri sera. Dopo aver vissuto, la mattina della partita, il dramma della morte del proprio padrino. Navas ha comunque giocato, ha fornito un assist a De Jong e ha alzato la coppa.

Al termine del match, intervistato a 'Sky Sport', il capitano sevillista ha voluto dedicare anche a lui la vittoria, oltre che a due leggende del club come Antonio Puerta e José Reyes, entrambi drammaticamente scomparsi.

“Il gruppo lo merita, abbiamo lottato. Questa Coppa è per tutti quelli che non ci sono più, come Antonio Puerta, come José Reyes, come il mio padrino”.

Il Siviglia ha voluto omaggiare Puerta e Reyes sulla propria maglia, con uno slogan commovente: “La Puerta del cielo se abriò para los Reyes”, traducibile come “La porta del cielo si è aperta per i Re”. Sotto, la scritta "è per voi". Icone ricordate anche da Julen Lopetegui.