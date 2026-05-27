Trasmissioni televisive della Coppa del Mondo FIFA 2026 in Iran
Per seguirle dall'estero, usa una VPN: connettiti a un server in Iran e sintonizzati su canali come IRIB.
Chi trasmetterà i Mondiali FIFA 2026 in TV in Iran?
In Iran, gli appassionati potranno seguire il torneo tramite una combinazione di canali televisivi nazionali gratuiti e reti sportive regionali premium.
Ecco come seguirlo:
- TV in chiaro:IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting), l'emittente nazionale di Stato, detiene i principali diritti nazionali. Le partite saranno trasmesse in diretta su IRIB TV3, il canale dedicato agli eventi sportivi mondiali, con copertura completa di tutte le gare più importanti, comprese quelle della fase a gironi della nazionale iraniana (Team Melli).
- Per chi ha la TV satellitare, Persiana Sports trasmetterà le gare del torneo. Nella regione MENA, beIN Sports coprirà tutte le 104 partite sui canali beIN SPORTS MAX.
- Per lo streaming, in Iran si può usare la piattaforma digitale IRIB; altrove, l’app beIN CONNECT o TOD con un abbonamento regionale.