Trasmissioni televisive del Campionato mondiale FIFA 2026 in Giappone
Per seguire le partite della Costa d’Avorio dall’estero, usa una VPN e collega il tuo dispositivo a un server giapponese. Potrai così guardare tutte le gare del Giappone in diretta su NHK, l’emittente nazionale gratuita.
Chi trasmetterà i Mondiali FIFA 2026 in Giappone?
In Giappone i diritti TV dei Mondiali FIFA 2026 sono divisi tra la TV pubblica, le reti commerciali principali (tramite il Japan Consortium) e alcune piattaforme di streaming.
Ecco come seguirlo:
📺 Televisione in chiaro
- NHK (canale pubblico): trasmetterà tutte le partite del Giappone in diretta sui canali terrestri e satellitari (inclusa BS Premium 4K) e in streaming gratis su NHK+.
- Nippon TV (NTV): copertura terrestre di alcune partite, tra cui la seconda del Giappone nella fase a gironi contro la Tunisia.
- Fuji TV: trasmetterà alcune gare, incluso il primo turno a eliminazione diretta.
📱 Streaming digitale e premium
- DAZN Japan: DAZN trasmetterà in diretta le partite del torneo, offrendo una copertura digitale premium e rappresentando il punto di riferimento per chi vuole seguire gli incontri al di fuori delle trasmissioni in chiaro.
- Abema: il popolare servizio di streaming digitale trasmetterà in diretta e offrirà lo streaming delle partite per i tifosi in Giappone.