Trasmissioni televisive della Coppa del Mondo FIFA 2026 in Congo

Guardare la Coppa del Mondo FIFA 2026 in Italia su DAZN offre vantaggi enormi per gli appassionati di calcio, soprattutto perché la piattaforma si è assicurata i diritti completi di trasmissione per questa storica edizione a 48 squadre.

Ecco i principali benefici di scegliere DAZN per seguire il torneo:

I principali vantaggi di scegliere DAZN per i Mondiali 2026

Copertura totale e assoluta (104 partite su 104): DAZN è l'unica emittente in Italia a trasmettere l'intero torneo. A differenza della TV pubblica (la RAI), che trasmetterà in chiaro solo un pacchetto ridotto di 35 partite (come il match d'apertura, le semifinali e la finale), su DAZN potrai vedere ogni singolo incontro in diretta e on-demand.

Flessibilità contro il fuso orario: Poiché il Mondiale si disputa in Stati Uniti, Messico e Canada, la stragrande maggioranza dei match andrà in onda in tarda serata o a notte fonda per il pubblico italiano. Grazie alle funzioni di pausa e rewind e alla disponibilità dei match integrali on-demand, potrai recuperare qualsiasi partita la mattina successiva senza spoiler.

Un palinsesto dedicato da 16 ore al giorno: La copertura non si ferma ai 90 minuti di gioco. La piattaforma offre oltre 16 ore di programmazione giornaliera live dedicata ai Mondiali, con commenti in italiano per tutte le gare, tre nuovi show originali esclusivi, conferenze stampa integrali e approfondimenti pre e post-partita.

Funzioni tecnologiche e highlights immediati: L'applicazione include un ecosistema interattivo progettato per farti vivere l'evento da protagonista. Avrai a disposizione diverse modalità di sintesi (highlights veloci o estesi) e clip con i momenti salienti aggiornate in tempo reale, ideali da consultare da smartphone o tablet se ti trovi in viaggio o in vacanza.

Vederlo nei bar e nei locali (DAZN For Business): Grazie ad accordi specifici per i locali pubblici, tutta la programmazione dei Mondiali sarà disponibile anche nei bar e ristoranti d'Italia abilitati. Questo ti permetterà di seguire le partite e tifare in compagnia anche quando sei fuori casa.

Chi trasmetterà in TV la Coppa del Mondo FIFA 2026 in Congo?

In Congo (che include Repubblica del Congo e Repubblica Democratica del Congo), i diritti di trasmissione sono condivisi tra reti regionali e emittenti pubbliche.

Ecco come seguirlo: