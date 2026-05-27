Trasmissioni televisive della Coppa del Mondo FIFA 2026 ad Haiti
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Chi trasmetterà i Mondiali FIFA 2026 in TV ad Haiti?
In Haiti, gli appassionati di calcio potranno contare su emittenti nazionali e servizi TV a pagamento.
Ecco come seguirlo:
- In chiaro:TNH (Télévision Nationale d'Haïti) trasmetterà gratis le partite più importanti.
- Pay TV e cavo: per tutte le 104 partite, Tele Haiti detiene i diritti ufficiali e offrirà dirette con commenti, analisi e programmi di studio.
- Streaming: se preferisci seguire su smartphone, tablet o smart TV, gli abbonati a Tele Haiti possono guardare le partite in diretta tramite le app e le piattaforme online dei canali.