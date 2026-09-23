Portogallo-Galles: dettagli della partita

UEFA Nations League A - Game Week 1 24 set 2026 - 14:45 Estadio Jose Alvalade

Portogallo e Galles scenderanno in campo il 24 settembre 2026 alle 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

I campioni iniziano la fase a gironi

Il Portogallo, campione in carica della UEFA Nations League, torna a giocare in casa all'Estádio José Alvalade per ospitare il Galles nella prima giornata. All'inizio di un nuovo capitolo sotto la guida del neo commissario tecnico Jorge Jesus, la Seleção punta ad avviare la difesa del titolo con una prestazione convincente davanti ai propri tifosi. Per il Galles di Craig Bellamy, il ritorno in League A rappresenta una prova durissima, mentre cerca di tenere testa a una delle migliori nazionali d'Europa.

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Nuovo inizio per la Seleção: a Lisbona comincia l'era Jorge Jesus

Il Portogallo arriva all'esordio di giovedì cercando di iniziare la propria campagna con una vittoria, dopo il cammino fino agli ottavi di finale del Mondiale 2026. Jorge Jesus ha convocato una rosa forte di 25 giocatori con veterani di spicco come Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Rúben Dias e il 41enne Cristiano Ronaldo, insieme ai nuovi convocati Nuno Tavares, Samuel Soares, João Palhinha e Fábio Silva. Con una qualità creativa devastante in tutto il centrocampo, il Portogallo punta a fissare uno standard elevato nel Gruppo A4.

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Gli uomini di Bellamy vogliono lanciare un segnale subito

Il Galles va a Lisbona determinato a mettersi alla prova dopo aver conquistato la promozione di nuovo in League A nel precedente ciclo di Nations League. La squadra di Craig Bellamy cerca riscatto dopo le recenti amichevoli internazionali, affidandosi al potenziale offensivo di Brennan Johnson, Daniel James e David Brooks, oltre alla solidità centrale garantita da Ethan Ampadu e Joe Rodon. Affrontare il Portogallo in trasferta rappresenta un ostacolo di alto livello, ma il Galles possiede molta velocità nelle ripartenze per mettere in difficoltà i padroni di casa.

Il Galles riuscirà a contenere l'attacco del Portogallo?

Storicamente, le sfide tra queste due squadre hanno prodotto un'elevata intensità tattica, in particolare nella vittoria per 2-0 del Portogallo nella semifinale di Euro 2016. Il trio di centrocampo del Portogallo formato da Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes punterà a controllare il possesso e ad aprire spazi per Rafael Leão e Ronaldo. Nel frattempo, il Galles farà affidamento su un blocco medio disciplinato e su rapide transizioni con Brennan Johnson per creare occasioni in contropiede. Con punti preziosi in palio nel Gruppo A4, la sfida di giovedì promette spettacolo fin dal calcio d'inizio.

Probabili formazioni

Portogallo: Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Vitinha, J Neves; Neto, Fernandes, Felix; Ronaldo

Galles: Ward; N Williams, Cabango, Norrington-Davies, Dasilva; Ampadu, J James; Brooks, Thomas, Johnson; D James

Notizie sulle squadre e rose

Il Portogallo è guidato da Jorge Jesus, che ha diramato la sua prima rosa per la campagna di Nations League. Al momento non sono stati confermati infortuni o squalifiche e l'undici iniziale previsto non è stato ancora annunciato. Ulteriori notizie sulla squadra verranno aggiunte più vicino al calcio d'inizio.

Il Galles è guidato da Craig Bellamy. Come per il Portogallo, al momento non sono disponibili informazioni su infortuni o squalifiche per la squadra ospite. Seguiranno aggiornamenti con l'avvicinarsi della partita.

Stato di forma

Il Portogallo arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare, con nove gol segnati e due subiti. L'uscita più recente è stata la sconfitta per 1-0 contro la Spagna nei quarti di finale del Mondiale, che ha interrotto una serie in cui c'erano state anche la vittoria per 2-1 sulla Croazia e il netto 5-0 contro l'Uzbekistan. Il Portogallo ha mantenuto la porta inviolata in due di quelle cinque partite, segnale di una squadra difficile da superare nonostante l'eliminazione anticipata al Mondiale.

Il Galles ha vinto una partita, ne ha pareggiate due e ne ha perse due nelle ultime cinque, segnando 11 gol ma subendone otto. Il risultato più recente è stata la sconfitta per 2-1 contro la Romania in un'amichevole di giugno. L'unica vittoria in questa serie era arrivata in precedenza, con il travolgente 7-1 sulla Macedonia del Nord nelle qualificazioni ai Mondiali, anche se quel risultato ora sembra lontano alla luce delle difficoltà successive.

Precedenti

Le due squadre si sono affrontate due volte nella storia recente registrata, con il Portogallo vincente in entrambe le occasioni. L'incrocio più recente risale a Euro 2016, il 6 luglio, quando il Portogallo vinse 2-0. Prima di allora, il Portogallo aveva battuto il Galles 3-0 in amichevole nel giugno 2000. Il Portogallo ha vinto entrambe le sfide e non ha subito gol nelle due partite.

Classifica

Grp. 4 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Danimarca DAN 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Norvegia NOR 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Portogallo POR 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Galles GAL 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff Play-Off Retrocessione Retrocessione



