Come guardare Portogallo-Danimarca con una VPN

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Presentazione della partita

UEFA Nations League A - Game Week 5 14 nov 2026 - 14:45 Estadio Municipal de Braga

Sabato 14 novembre il Portogallo ospita la Danimarca all’Estádio Municipal de Braga in una sfida del Gruppo A4 di UEFA Nations League che ha un valore emotivo superiore ai tre punti in palio.

I campioni in carica affrontano la partita con la qualificazione ai quarti di finale già assicurata, ma Jorge Jesus non vorrà che la sua squadra perda la concentrazione. Dopo l’eliminazione dal Mondiale contro la Spagna a luglio, il Portogallo ha vinto quattro partite consecutive di Nations League, segnando nove goal.

L’occasione assume un significato ancora più particolare: è la prima partita ufficiale del Portogallo da quando Cristiano Ronaldo ha annunciato il ritiro dalla nazionale. In uno straordinario omaggio, ogni componente della rosa convocata per la partita indosserà l’iconica maglia numero 7 all’ingresso in campo prima del match. Al settimo minuto è prevista una standing ovation.

L’assenza di Ronaldo non è l’unico problema di organico per Jesus. Rafael Leao ha riportato una botta durante la vittoria del Galatasaray in Super Lig e dovrà sottoporsi a una valutazione delle sue condizioni, mentre Nuno Tavares è stato costretto a uscire nell’intervallo con la Lazio. Al suo posto in rosa è stato convocato Flavio Nazinho del Monaco, alla sua prima chiamata nella nazionale maggiore.

La Danimarca arriva all’A Pedreira al secondo posto nel gruppo, a sei punti dal Portogallo. La squadra di Brian Riemer ha battuto il Galles 1-0 nell’ultima partita di Nations League, ma in questa edizione ha subito sette goal nelle due sconfitte contro Norvegia e Portogallo. Anche Patrick Dorgu del Manchester United ha lasciato il ritiro della Danimarca dopo non aver superato un test fisico, complicando ulteriormente le scelte di Riemer.

A Braga si preannuncia un’atmosfera carica di emozione. Ecco tutto quello che c’è da sapere per guardare la partita.

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