Pioli avverte: "Ibrahimovic? Non so che durata potrà avere"

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, parla alla vigilia del derby con l'Inter: "Battere i nerazzurri ci darebbe entusiasmo e fiducia".

Tempo di derby. Gara speciale per Stefano Pioli, che l'Inter l'ha allenata per alcuni mesi nel 2016/17, ma soprattutto per il , che vincendo avrebbe la possibilità di rimanere a punteggio pieno. Match presentato dal tecnico rossonero nella consueta conferenza stampa della vigilia.

"Questo è un esame importante, ma l'importante è essersi preparati bene - le parole di Pioli - E noi crediamo di essere preparati. Se speravo di arrivare così al derby? Speravo di arrivarci con tre vittorie in campionato e l'approdo ai gironi di . Battere l' ci darebbe entusiasmo e fiducia nelle nostre possibilità".

Zlatan Ibrahimovic, dopo essere stato colpito dal Covid ed essere successivamente guarito, partirà con ogni probabilità dal primo minuto. Anche se Pioli è prudente.

"Come ho ritrovato Zlatan? Come è sempre stato, anche se ha avuto quel problema: sorridente, positivo, determinato. Sta bene, si è allenato soltanto una settimana ma è pronto per giocare. Anche se non so che durata potrà avere durante la gara".

Spazio a due parole sugli altri singoli, specialmente nel reparto offensivo.

"Hauge mi ha fatto una buonissima impressione. È un giocatore moderno. Sveglio, ha velocità, tecnica. E capisce abbastanza bene la nostra lingua. Rebic? Non sarà disponibile, la settimana prossima farà un altro controllo. Ha avuto un infortunio delicato, per i tempi di recupero dobbiamo aspettare la prossima settimana. Romagnoli? Il suo ritorno ci permette di ritrovare quei meccanismi difensivi su cui abbiamo lavorato".

Quanto è cresciuto il Milan rispetto al derby perso in rimonta, da 0-2 a 4-2, qualche mese fa?

"Siamo cresciuti. Però è inutile pensare al passato. Adesso abbiamo un'identità più definita, giochiamo con questo sistema di gioco da più tempo. Anche se affrontiamo una squadra di livello, costruita per vincere sia in che in Europa".

Cosa invidia Pioli ad Antonio Conte, suo avversario domani?