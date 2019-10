Pioli al Milan, i tifosi non gradiscono: spopola l'hashtag #PioliOut

La scelta del Milan di affidare la panchina a Stefano Pioli non trova consensi tra i tifosi che chiedono a gran voce di puntare su un altro profilo.

Sarà Stefano Pioli a sedersi sulla scottante panchina del Milan al posto di Marco Giampaolo, esonerato alla luce delle deludenti prestazioni offerte da Romagnoli e compagni: nelle prossime ore ci sarà l'incontro decisivo per mettere a punto il contratto biennale che legherà il nuovo tecnico al club meneghino.

Una scelta che però non sembra aver raccolto il parere favorevole del tifo rossonero: sui social spopola l'hashtag #PioliOut, balzato al primo posto nelle tendenze in nel giro di pochissime ore.

Da qui emerge l'insoddisfazione per un profilo che non solletica la fantasia del popolo milanista, voglioso di ripartire con un condottiero dal palmares migliore di Pioli che in carriera è riuscito a conquistare soltanto un campionato Allievi Nazionali nel 2000/2001 col .

Magari sarebbe stato accettato di buon grado l'ingaggio di Luciano Spalletti, che però l' non ha liberato: considerata troppo esosa la richiesta del tecnico sulla buonuscita e affare sfumato proprio sul più bello, quando l'intesa con il sembrava non essere un problema.

Pioli avrà dunque un arduo compito da portare a termine: quello di convincere i tifosi che la decisione di puntare su di lui non è poi così sbagliata. Come sempre in questi casi, sarà il campo ad emettere la propria sentenza.