Come guardare Peterborough United-Reading con una VPN

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Presentazione della partita

FA Cup - Game Week 1 7 nov 2026 - 15:00 Weston Homes Stadium

Il Peterborough United ospita il Reading al Weston Homes Stadium in FA Cup. Entrambe le squadre, che militano in League One, cercano nella coppa l'occasione per invertire la rotta dopo un periodo difficile in campionato.

Il Peterborough di Robbie Savage ha vissuto un ottobre complicato. Tre sconfitte e due pareggi nelle ultime cinque partite raccontano le difficoltà della squadra nel trovare continuità. La sfida di coppa in casa rappresenta un'opportunità per ripartire.

Il Reading di Leam Richardson arriva a Peterborough dopo risultati altalenanti. Le due vittorie nelle ultime cinque partite hanno dato alla squadra una base su cui costruire, anche se la sconfitta per 2-0 contro l'Oxford United nell'ultima uscita avrà frenato la fiducia che stava crescendo.

I due club si conoscono bene, dato che in questa stagione condividono la League One. I precedenti sono equilibrati e nessuna delle due squadre sottovaluterà l'altra, a prescindere dalla competizione.

Per entrambi gli allenatori, la FA Cup comporta una pressione diversa. Un buon cammino in coppa può cambiare l'inerzia e risollevare lo spogliatoio, e in questa fase della stagione conta.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c'è da sapere su dove guardare Peterborough United-Reading, compresi l'orario del calcio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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