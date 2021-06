Perché Ronaldo viene chiamato CR7?

Cristiano Ronaldo è conosciuto in giro per il mondo con il nome di CR7: le motivazioni e l'unica annata da CR9.

Tanti nomi, la stessa persona. Cristiano, Ronaldo, Cris, Cristiano Ronaldo, CR7. Ognuno, a seconda della latitudine, della conoscenza intima o limitata, lo chiama in maniera diversa. Per risparmiare lettere e tempo, il mondo opta per C-R-7. Un acronimo conosciuto in ogni angolo della terra.

C'è stato un tempo in cui Cristiano Ronaldo era denominato CR9, una storia ormai dimenticata ma che si intreccia al motivo per cui il fuoriclasse portoghese è invece denominato ora CR7, lo stesso acronimo precedente alla prima annata al Real Madrid, in cui il numero 'più basso' venne accantonato.

CRISTIANO RONALDO É CR7, PER QUALE MOTIVO?

Intuitivo per molti, ma non per tutti. Cristiano Ronaldo è chiamato CR7 per le iniziali del suo nome, C per Cristiano ed R per Ronaldo, unito al numero che lo ha accompagnato per quasi tutta la sua carriera da professionista con le maglia di Juventus, Manchester United, Real Madrid e Portogallo.

CRISTIANO RONALDO CR9

Solamente nel 2009/2020 la casacca di Cristiano Ronaldo è stata la numero 9, in virtù della presenza del leggendario attaccante del Real Madrid, Raul: il 7 dei Blancos partì l'anno seguente, lasciando al portoghese la possibilità di recuperare numero e denominazione.

Escludendo tale annata, solamente ai tempi dello Sporting Lisbona, squadra con cui ha esordito tra i professionisti, Cristiano Ronaldo ha indossato un'altra maglia, la 28.