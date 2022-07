Pedro lancia la sfida: "Lazio, vincere il campionato non è impossibile"

L'esterno spagnolo vuole vincere in biancoceleste, occhi sulla Serie A 2022/2023: "L'unica cosa che voglio, mi manca un trofeo qua".

Una nuova Lazio. Maximiano in porta, Casale e Romagnoli in difesa, Marcos Antonio a centrocampo. Una squadra rinnovata per provare a puntare un trofeo, italiano ed europeo. Con i big confermati, almeno per ora, e giocatori d'esperienza come Pedro a guidare il team di Sarri.

A meno di un mese dall'avvio del campionato - che vedrà la Lazio scendere in campo alla prima contro il Bologna domenica 14 agosto, ore 18:30 - ritiro biancoceleste con rgande fiducia nella nuova stagione, soprattutto sentendo lo stesso Pedro.

Tra i più vincenti nel nuovo millennio, capace di portare a casa le Champions League con il Barcellona, Mondiale ed Europeo con la Spagna e l'Europa League con il Chelsea, Pedro ora vuole vincere anche con la Lazio, sposata nel 2021 dopo aver lasciato la Roma.

A 'DAZN', Pedro non usa giri di parole:

"L'unica cosa che voglio è vincere qualche trofeo con la Lazio. Ho vinto in tutti i posti dove ho giocato, mi manca qua. Vincere il campionato non è una cosa così impossibile, è difficile perchè ci sono tante squadre forti ma dobbiamo lavorare e fare le cose bene".

Anche nel 2022/2023 Pedro partirà tra i titolari della Lazio, con Immobile al centro e Zaccagni sulla parte opposta in cui agirà lo spagnolo. Classe 1987, l'ex Barcellona proverà a guidare i biancocelesti nelle tre competizioni, Serie A, Coppa Italia ed Europa League. Con un occhio particolare al campionato: già messo nel mirino, così da vincere anche in Italia.

Nell'ultima stagione Pedro ha contribuito alla qualificazione in Europa League siglando nove reti in Serie A, facendo registrare una delle migliori annate realizzative della carriera dell'ultimo decennio. Ora punta a migliorarsi, prima di salutare la Lazio, a meno di rinnovi a sorpresa, nel 2023.