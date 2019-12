Pallone d'Oro Africano, i tre finalisti: Mané, Mahrez e Salah

Il Pallone d'Oro Africano è alle sue battute finali. La Confederazione Africana del Calcio -CAF- ha annunciato oggi chi saranno i tre giocatori a concorrere per il premio indivudale più ambito del Continente Nero.

Sarà una sfida tutta all'Inglese perché i tre finalisti sono protagonisti della Premier League: Riyad Mahrez del e la coppia neo-campione del mondo con il formata da Sadio Mané e Momo Salah. Dovrebbe avere la meglio proprio uno dei due 'Reds', che nella scorsa stagione hanno alzato la e quest'anno il Mondiale per Club.

🚨 And then there are 3⃣!



🇪🇬 @MoSalah@LFC - @Pharaohs



🇩🇿 @Mahrez22@ManCity - @LesVerts



🇸🇳 Sadio Mané @LFC - @FootballSenegal



Who will be crowned the best in Africa on the 7th of January In Hurghada? 👑 pic.twitter.com/mc7o47Bk1j