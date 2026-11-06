Come vedere Osasuna-Athletic Bilbao con una VPN

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Presentazione della partita

LaLiga - Game Week 12 7 nov 2026 - 12:30 Estadio El Sadar

L’Osasuna ospita l’Athletic Bilbao allo stadio El Sadar di Pamplona in una sfida di Liga che, con l’inizio di novembre, ha un peso importante per entrambe le squadre.

I padroni di casa sono quindicesimi in classifica e hanno urgente bisogno di punti. La squadra di Jagoba Arrasate ha perso tre delle ultime cinque partite di campionato, tra cui il 2-0 contro il Siviglia e il 2-1 contro il Deportivo de A Coruña nell’ultima uscita. La fragilità difensiva è stata un problema ricorrente e l’Osasuna dovrà sistemare la difesa per evitare guai.

L’Athletic Bilbao arriva in condizioni decisamente migliori. La squadra di Edin Terzic è settima nella Liga e ha vinto tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente in campionato è una vittoria per 2-1 sulla Real Sociedad. Dopo aver travolto il Getafe per 4-0, ha inoltre dilagato contro l’AE Prat in Copa del Rey.

Nico Williams resta il fulcro creativo dell’attacco dell’Athletic. L’esterno ha recentemente legato il proprio futuro a lungo termine al club ed è al centro di tutto ciò che la squadra di Terzic costruisce in avanti.

Ante Budimir guida l’attacco dell’Osasuna e sarà il principale riferimento offensivo dei padroni di casa. L’attaccante croato garantisce presenza fisica alla squadra di Arrasate, mentre in questa stagione l’El Sadar si è rivelato uno stadio difficile per le formazioni ospiti.

Il bilancio degli scontri diretti è equilibrato. L’Athletic ha vinto 1-0 nell’ultimo incontro ufficiale, nell’aprile 2026, anche se la vittoria dell’Osasuna sugli avversari in Copa del Rey nel gennaio 2025 dimostra che i padroni di casa sono sempre in grado di metterli in difficoltà.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c’è da sapere su come vedere Osasuna-Athletic Bilbao in diretta.

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