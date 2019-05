L'offerta della Juventus per Allegri: rinnovo di un anno e piccolo aumento

Massimo riserbo sull'incontro di mercoledì sera tra Agnelli e Allegri. I giocatori della Juventus in contatto su WhatsApp per capire il futuro.

Nessuna certezza. Mercoledi doveva essere il giorno del dentro o fuori tra Allegri e la , invece il futuro del tecnico non è ancora chiaro. Anzi.

Agnelli e Allegri infatti hanno depistato tutti lasciando la Continassa nel pomeriggio senza incontrarsi. I due però secondo 'La Stampa' si sarebbero poi visti in serata, lontani da occhi indiscreti.

La Juventus avrebbe messo sul tavolo del tecnico livornese il rinnovo fino al 2021 con un leggero adeguamento dell'ingaggio che salirebbe dagli attuali 7,5 milioni di euro netti a stagione fino ad otto.

A questo punto resta da capire se l'offerta bianconera basterà per convincere Allegri che chiede soprattutto garanzie tecniche. L'idea dell'allenatore infatti è quella di una mini-rivoluzione che tra le altre cose prevederebbe le cessioni di Cancelo, Dybala e forse Pjanic.

Al momento, come detto, sul futuro di Allegri non ci sono certezze tanto che secondo 'Il Corriere dello Sport' fino alla tarda serata di ieri anche i giocatori della Juventus si sono messaggiati tra loro su WhatsApp per saperne qualcosa di più.

In caso di rottura con Allegri peraltro le alternative per la Juventus non sarebbero molte dato che, come riporta 'La Stampa', Agnelli avrebbe bocciato il ritorno di Conte mentre le piste che portano a uno tra Guardiola, Pochettino e Deschamps sembrano molto difficili.

Ecco perché alla fine l'eventuale erede di Allegri potrebbe essere Simone Inzaghi, fresco di vittoria nella finale di Coppa e sempre molto stimato dalla Juventus.

Il tecnico però è sotto contratto con la e mercoledì sera Claudio Lotito ha escluso un suo addio alla panchina biancoceleste. Non resta che attendere, insomma.