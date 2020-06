Occasione Napoli: in Europa League vincendo la Coppa Italia, ma non da finalista

Il Napoli in caso di vittoria della Coppa Italia accederebbe direttamente alla prossima edizione dell'Europa League senza passare dal campionato.

L'accesso alla finale di Coppa , oltre a regalare al la possibilità di vincere un trofeo dopo un digiuno lungo ormai sei anni, potrebbe permettere agli azzurri di strappare un pass europeo per la prossima stagione.

In caso di successo contro la infatti il Napoli accederebbe direttamente alla fase finale dell' 2020/21 senza passare dal campionato dove attualmente occupa il sesto posto con tre punti di vantaggio sul e quattro su e . Una posizione che lo costringerebbe ad entrare in scena già nel secondo turno preliminare.

Se a vincere dovesse essere la Juventus però al Napoli non basterà essere la finalista perdente di per avere un posto in Europa League, posto che invece andrà alla squadra sesta classificata in campionato visto che i bianconeri quasi certamente si qualificheranno alla prossima . Mentre la settima classificata dovrebbe passare dal secondo turno preliminare.

Il Napoli insomma mercoledì sera all'Olimpico avrà un solo risultato: la vittoria. In ballo ci sono Coppa Italia ed Europa League.