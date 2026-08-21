Nottingham Forest-Leeds United: dettagli della partita

Premier League - Game Week 1 22 ago 2026 - 10:00 City Ground, Nottingham

Nottingham Forest e Leeds United scenderanno in campo il 22 agosto 2026 alle 14:00 GMT (10:00 EST / 15:00 BST / 16:00 SAST).

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Scintille nel weekend d'apertura sulle rive del Trent

Il Nottingham Forest apre la sua stagione di Premier League 2026/27 in casa ospitando il Leeds United al City Ground per la prima giornata. Spinto da un tifo di casa appassionato, il Forest cercherà di imporre subito il proprio dominio sulle rive del Trent e di portarsi dietro slancio in vista di una nuova e impegnativa stagione nazionale. Per il Leeds, la trasferta inaugurale a Nottingham rappresenta un immediato banco di prova ad alta intensità per misurare fin da subito la propria prontezza per la massima serie.

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I test continentali precampionato del Forest e il forte finale casalingo

Il Nottingham Forest arriva all'esordio stagionale dopo un lungo precampionato in giro per l'Europa. Dopo aver aperto l'estate con le vittorie contro Notts County e Blackburn Rovers, il Forest ha messo minuti preziosi nelle gambe durante un impegnativo tour in Portogallo e nelle sfide contro avversarie europee. Ha poi chiuso il proprio precampionato in grande stile in casa, conquistando una sofferta vittoria per 2-1 contro i tedeschi del Bayer Leverkusen prima di offrire una prestazione impressionante nel successo per 2-0 contro lo Stade Brestois il 16 agosto.

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I successi di prestigio del Leeds nelle amichevoli di alto livello

Il Leeds United si presenta al City Ground rinvigorito da un precampionato estivo di grande impatto. Il Leeds ha mostrato una notevole pericolosità offensiva a inizio agosto con uno straordinario 4-2 contro il Liverpool, seguito da un convincente 2-0 sull'RB Leipzig. Dopo aver pareggiato 1-1 contro il Manchester United in settimana, il Leeds ha completato i preparativi per la prima giornata il 15 agosto in modo dominante, travolgendo l'FC Augsburg per 4-0 e confermando un attacco in piena forma.

Storia dei precedenti: sfide accese e margini sottili

Le partite tra Nottingham Forest e Leeds United sono state storicamente confronti ad alta intensità, caratterizzati da atmosfere frenetiche e da un calcio diretto. In modo curioso, i due club diventeranno molto familiari l'uno con l'altro proprio all'inizio del calendario 2026/27, dato che sono pronti ad affrontarsi due volte in tre giorni: dopo questo sipario d'apertura di Premier League, ci sarà infatti una rivincita immediata nel secondo turno di EFL Cup al City Ground.

Formazioni previste

Nottingham Forest: Sels; Diomande, Milenkovic, Murillo; Aina, Schlager, Sangare, Williams; Gibbs-White, Jesus; Wood

Leeds United: Trafford; Rodon, Bijol, Muharemovic; Bogle, Ampadu, Stach, Justin; Wilson, Aaronson; Calvert-Lewin

Notizie sulle squadre e rose

Oliver Glasner ha un'assenza confermata per l'esordio stagionale del Forest, con Nicolo Savona inserito tra gli infortunati. Non ci sono squalificati per i padroni di casa e nessuna probabile formazione titolare è stata confermata prima del calcio d'inizio. Ulteriori aggiornamenti sulla squadra saranno aggiunti a ridosso della partita.

Tra gli ospiti, Daniel Farke deve fare a meno del portiere Lucas Perri e dell'esterno Gabriel Gudmundsson, entrambi indisponibili per infortunio. Il Leeds non ha giocatori squalificati e, a questo punto, non è stata ancora diffusa alcuna formazione prevista. Seguiranno aggiornamenti quando il club fornirà maggiori informazioni.

Stato di forma

Il Nottingham Forest si avvicina alla nuova stagione con un bilancio misto nel precampionato, fatto di due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è stato il 2-0 contro il Brest del 16 agosto, arrivato dopo il 2-1 contro il Bayer Leverkusen di quattro giorni prima. Prima di queste vittorie, il Forest aveva perso contro Barcellona (0-1), Udinese (0-1) e Sporting CP (1-4), con quest'ultima pesante sconfitta che aveva sollevato i primi interrogativi sulla tenuta difensiva della squadra. Nelle cinque partite, il Forest ha segnato cinque gol e ne ha subiti sette.

Il Leeds United arriva in una forma decisamente migliore, avendo vinto quattro delle ultime cinque amichevoli precampionato. Il risultato più recente è stato il 4-0 contro l'Augsburg del 15 agosto, mentre sono arrivati anche i successi per 2-0 sull'RB Leipzig e per 1-0 sul Sunderland. Il 4-2 contro il Liverpool resta uno dei risultati più rilevanti della sua estate, anche se l'1-1 con il Manchester United, registrato nel dataset come una sconfitta, ha interrotto la striscia vincente. Il Leeds ha segnato nove gol e ne ha subito uno nelle ultime quattro partite di precampionato.

Precedenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre risale a febbraio 2026, quando il Leeds United vinse 3-1 a Elland Road in una partita di Premier League. Prima di allora, il Nottingham Forest aveva ottenuto un successo casalingo per 3-1 al City Ground nel novembre 2025. Nelle ultime cinque sfide, che includono tre incroci di Premier League e un'amichevole precampionato, ciascuna squadra ha vinto due volte, con un bilancio perfettamente in equilibrio.