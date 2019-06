Nigeria-Guinea dove vederla? Canale tv e diretta streaming

La Nigeria sfida la Guinea nella 2ª giornata del Gruppo B della Coppa d'Africa: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La del tedesco Gernot Rohr, vittoriosa al debutto contro il Burundi, sfida la Guinea del belga Paul Put, reduce dal pareggio contro il Madagascar, nella 2ª giornata del Gruppo B della Coppa d'Africa 2019.

La gara mette di fronte 2 delle formazioni più accreditate per la vittoria finale del torneo. Le Super Aquile sono partite con il piede giusto, superando seppur di misura il Burundi grazie a un goal del subentrato Ighalo, ex attualmente in forza ai cinesi dello Shanghai Shenhua.

Meno brillante invece l'esordio della Repubblica di Guinea, con gli Elefanti Nazionali costretti al pareggio dal Madagascar. Vantaggio iniziale di Kaba, ma gli Scorpioni prima pareggiano con Anicet, poi mettono la freccia con Andria. Solo un goal nel finale, con un calcio di rigore trasformato da Kamano, consente alla squadra di Put di evitare una sconfitta a sorpresa.

Della rosa della Nigeria fa parte anche il difensore dell'Udinese Troost-Ekong, mentre nella Repubblica di Guinea gioca il centrocampista del Amadou Diawara. In questa pagina potete trovare tutte le informazioni sulla sfida Nigeria-Guinea: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

NIGERIA-GUINEA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Nigeria-Guinea DATA 26 giugno 2019, 16.30 DOVE Stadio di Alessandria, Alessandria d' TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO NIGERIA-GUINEA

La partita della Coppa d'Africa 2019, Nigeria-Guinea, si disputerà alle ore 16.30 italiane allo Stadio di Alessandria, impianto della città di Alessandria d'Egitto, nel Nord del Paese.

La gara Nigeria-Guinea sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile, attraverso la appa, anche sulle moderne smart e su tutti i televisori collegati a un decoder Sky Q, a un console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure ancora mediante l'utilizzo di dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Tifosi e appassionati potranno seguire Nigeria-Guinea in diretta streaming, oltre che in tv, anche su tablet e smartphone scaricando l'applicazione DAZN, e su pc collegandosi direttamente al sito della piattaforma.

NIGERIA (4-2-3-1): Akpeyi; Shehu, Troost-Ekong, Omeruo, Ola Aina; Etebo, Ndidi; Chukwueze, Obi, Iwobi; Onuachu.

GUINEA (4-1-4-1): A. Keita; Dyrestam, Jeanvier, Falette, Sylla; Diawara; I. Traoré, M. Camara, I. Cissé, Kamano; Kaba.