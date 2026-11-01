Come guardare Newcastle United-Everton con una VPN

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Presentazione della partita

Premier League - Game Week 9 2 nov 2026 - 15:00 St James' Park

Il Newcastle United ospita l'Everton al St James' Park in una partita di Premier League importante per entrambe le squadre, protagoniste di una rivalità che si sta sviluppando. I due club si sono affrontati appena pochi giorni fa nel quarto turno di Carabao Cup, con l'Everton vittorioso per 3-1 all'Hill Dickinson Stadium, e ora si ritrovano in campionato.

Il Newcastle di Matthias Jaissle cerca il riscatto dopo l'eliminazione dalla coppa. La squadra ha avuto un rendimento altalenante nelle ultime settimane e una sconfitta in casa contro una diretta rivale aumenterebbe ulteriormente la pressione su un gruppo già alle prese con problemi di infortuni.

Per l'Everton, la situazione è più complicata di quanto suggerisca il risultato in coppa. Prima della sfida infrasettimanale, David Moyes ha confermato che Jack Grealish era stato escluso per una violazione delle regole disciplinari del club, dopo un'assenza non autorizzata dall'allenamento. Moyes ha difeso pubblicamente la decisione, ma non ha voluto fornire ulteriori dettagli, rimandando le domande ai vertici del club. Non è chiaro se Grealish tornerà a disposizione per questa partita.

L'Everton si presenta inoltre nel Tyneside senza Jarrad Branthwaite, ancora indisponibile per la seconda partita consecutiva a causa del protocollo per la commozione cerebrale. Moyes ha dimostrato che la sua squadra può fare a meno di entrambi i giocatori, ma affrontare la trasferta al St James' Park senza un difensore centrale della qualità di Branthwaite è tutt'altro che ideale.

L'Everton occupa una posizione in classifica due posti sotto il Newcastle in Premier League ed entrambi i club considereranno questa una partita da vincere per tenere il passo delle squadre nella metà alta della classifica. Il risultato infrasettimanale offre alla squadra di Moyes un vantaggio psicologico, anche se il campionato impone di ripartire da zero.

Ecco tutto quello che c'è da sapere su dove guardare Newcastle United-Everton.

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