Come guardare New England Revolution-Inter Miami CF con una VPN

Vuoi accedere al tuo abituale servizio di streaming con maggiore sicurezza, oppure da un’altra parte del mondo in cui potresti incontrare restrizioni geografiche? È qui che torna utile una rete privata virtuale (VPN).

Procurati una VPN affidabile . Scegli un fornitore affidabile di servizi VP (ad esempio ExpressVPN ) e scarica l’applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone o tablet).

. Scegli un fornitore affidabile di servizi VP (ad esempio ) e scarica l’applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone o tablet). Scegli la posizione del server . Seleziona un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente (consulta la tabella delle trasmissioni internazionali qui sopra).

. Seleziona un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente (consulta la tabella delle trasmissioni internazionali qui sopra). Connettiti al server . Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).

. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP). Vai all’emittente ufficiale. Visita il sito web o apri l’app di streaming ufficiale dell’emittente sportiva che detiene i diritti.

Accedi e trova la diretta. Crea un account presso l’emittente ufficiale oppure accedi al tuo account per ottenere l’accesso completo e goderti la partita!

Presentazione della partita

Major League Soccer - Game Week 33 1 nov 2026 - 19:00 Gillette Stadium

Il New England Revolution ospita l’Inter Miami CF al Gillette Stadium di Foxborough in una sfida di Major League Soccer importante per entrambe le squadre, mentre la stagione regolare entra nella fase conclusiva.

Il Revolution arriva in ottima forma, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite di campionato. La squadra di Marko Mitrovic ha battuto il Red Bull New York 3-2 nell’ultima gara e occupa il secondo posto nella Eastern Conference, in piena corsa per una delle prime posizioni nel tabellone dei playoff.

L’Inter Miami arriva a questa sfida dopo il 2-2 contro l’FC Cincinnati nell’ultima partita: Luis Suarez aveva aperto le marcature, poi Cincinnati aveva ribaltato il risultato, prima del pareggio di Riquelme Fillipi al 90’. Il risultato è arrivato dopo la sconfitta per 2-0 contro il Red Bull New York della settimana precedente.

Messi è stato ammonito nel pareggio contro Cincinnati e, nel complesso, ha vissuto una serata meno brillante, anche se l’allenatore Kily Gonzalez potrà trarre fiducia dal carattere mostrato dalla sua squadra nel recuperare un punto nel finale. Il capitano argentino resta al centro di ogni iniziativa offensiva di Miami.

Con l’Inter Miami terza nella Eastern Conference a 55 punti, il distacco in classifica tra le due squadre è ridotto. Una vittoria dell’una o dell’altra avrebbe un impatto significativo sui piazzamenti finali per i playoff.

È una sfida tra due squadre che attraversano momenti diversi. Il Revolution è in forte crescita, mentre Miami sta ritrovando stabilità. Al Gillette Stadium, una delle due dovrà cedere il passo.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c’è da sapere su come seguire la partita in diretta.

Notizie dalle squadre e rose