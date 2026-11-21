Notizie sulla squadra

Il Napoli deve fare i conti con un'emergenza infortuni significativa: out Costantino Favasuli, Stanislav Lobotka, Alisson Santos, David Neres, Leonardo Spinazzola e Alessandro Buongiorno. Allegri dovrebbe affidarsi a Vanja Milinkovic-Savic tra i pali, con una formazione probabile che prevede Rafa Marin, Amir Rrahmani e Sam Beukema in difesa, Billy Gilmour, Kevin De Bruyne e Scott McTominay a centrocampo, Mathias Olivera, Antonio Vergara e Noa Lang sulle fasce, e Rasmus Hojlund come riferimento offensivo.

Anche il Torino arriva con qualche defezione: Niccolò Fortini, Franco Israel, Nikola Vlasic e Rafik Belghali sono tutti indisponibili per Abate. Il tecnico granata dovrebbe schierare Lucas Perri in porta, con Pietro Comuzzo, Saul Coco e Ardian Ismajli in difesa, Nathan Patterson, Emirhan Ilkhan, Daniel Braganca e Alessio Cacciamani a centrocampo, e Kian Fitz-Jim a supporto della coppia d'attacco composta da Giovanni Simeone e Sandro Kulenovic. Ulteriori aggiornamenti sulle formazioni saranno disponibili nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Anteprima della partita Napoli vs Torino

Serie A - Game Week 12 21 nov 2026 - 14:45 Diego Armando Maradona

Il Napoli ospita il Torino allo Stadio Diego Armando Maradona in una sfida di Serie A che arriva in un momento complicato per entrambe le formazioni. Con le due squadre separate da un solo punto in classifica, il confronto diretto vale più di quanto la carta possa suggerire.

Gli azzurri di Massimiliano Allegri attraversano una fase difficile: una sola vittoria nelle ultime cinque partite tra campionato e Champions League, con la squadra che fatica a trovare continuità e solidità difensiva. Le assenze pesano, il morale non è dei migliori, e il distacco dalla vetta si fa sentire.

A complicare ulteriormente il quadro, nella giornata di oggi è arrivata la notizia dell'infortunio di Alex Meret: il portiere ha riportato la frattura della quinta vertebra lombare durante l'allenamento e potrebbe restare fermo fino a gennaio. Tra i pali si prepara a subentrare Vanja Milinkovic-Savic.

Non mancano le polemiche interne. Kevin De Bruyne, alle prese con un ambientamento mai decollato, è al centro di voci di mercato che lo vorrebbero lontano da Napoli già a gennaio. Il PSV Eindhoven ha presentato un'offerta ufficiale, respinta dal club azzurro. La situazione resta in evoluzione.

Anche il Torino di Ignazio Abate non naviga in acque tranquille: due sconfitte nelle ultime cinque giornate, tra cui il pesante 0-2 subito a Frosinone, hanno frenato una squadra che pure aveva mostrato segnali incoraggianti nelle settimane precedenti.

Di seguito tutte le informazioni su dove seguire la partita in diretta TV e in streaming.

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