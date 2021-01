Napoli-Spezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Napoli e Spezia si affrontano all'Epifania per la sedicesima giornata di Serie A: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

NAPOLI-SPEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: -

• Data: mercoledì 6 gennaio 2021

• Orario: 18:00

• Canale TV: DAZN1

• Streaming: DAZN

La larga vittoria di ha rilanciato le ambizioni del Napoli e ridato morale agli azzurri, chiamati a sfidare uno Spezia risucchiato in zona retrocessione nel giorno dell'Epifania per il sedicesimo turno di .

La squadra di Gattuso ha inaugurato il 2021 col poker rifilato ai sardi, mentre i liguri si leccano le ferite dopo la sconfitta interna per mano del firmata dalla splendida rovesciata di Zaccagni.

Scelti da Goal Guida TV: dove vedere tutto il calcio in diretta TV e streaming

Altre squadre

Napoli in zona Champions a 28 punti in classifica, lo Spezia si trova a quota 11 insieme a e tra penultimo e quartultimo posto.

Tutto su Napoli-Spezia: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-SPEZIA

Napoli-Spezia si gioca mercoledì 6 gennaio 2020 allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli: fischio d'inizio previsto alle ore 18:00.

La partita tra Napoli e Spezia è un'esclusiva DAZN, detentrice dei diritti di 3 partite per ogni giornata di Serie A: la gara, in , andrà in onda su DAZN1 (canale numero 209 del decoder di Sky), disponibile per chi ha sottoscritto un abbonamento Sky-DAZN.

Napoli-Spezia sarà disponibile in diretta su DAZN: basterà collegarsi al sito, registrarsi e - per chi non lo ha già fatto - sottoscrivere un abbonamento. Successivamente, si potrà assistere alla sfida sul portale o scaricando l'app DAZN su smart tv, smartphone o tablet.

In alternativa, si potrà collegare il computer al televisore mediante un cavo ad alta definizione oppure utilizzando dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast.

IN DIRETTA SU GOAL

Napoli-Spezia si potrà seguire anche su Goal, attraverso la nostra diretta testuale: prepartita, le formazioni ufficiali delle due squadre e il racconto delle azioni salienti del match.

Gattuso potrebbe optare per Meret tra i pali, far debuttare Rrahmani in difesa dal 1' al posto di un appannato Maksimovic e preferire Hysaj a Mario Rui a sinistra. Per il resto stesso impianto di Cagliari, con Fabian Ruiz in mediana e Petagna centravanti.

L'articolo prosegue qui sotto

Spezia privo dello squalificato Chabot: in difesa torna Terzi al fianco di uno tra Erlic o Ismajli, con Marchizza terzino sinistro e Vignali (favorito su Ferrer) a destra. Dubbi a centrocampo per Italiano, che perde anche Estevez per squalifica: dentro probabilmente al suo posto Deiola, con Agoumé confermato play e ballottaggio Maggiore-Pobega per la mattonella di mezzala sinistra. in attacco Farias potrebbe tornare titolare ai danni di Agudelo.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Terzi, Marchizza; Deiola, Agoumé, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias.