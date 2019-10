Mertens dubbioso sulla permanenza: "Io vorrei restare, ma se il Napoli non vuole..."

Al termine della partita con il Genk, Mertens espone per la prima volta la sua volontà di rimanere al Napoli, ma il rinnovo procede a rilento.

Dopo la deludente prestazione del alla Luminus Arena di , uno dei calciatori partenopei più arrabbiati era Dries Mertens, che ha espresso tutto il rammarico della squadra per non aver espresso il solito gioco e non essere riusciti ad indirizzare la partita verso i binari giusti.

Segui la Serie A in diretta streaming su DAZN

Oltre a parlare della serataccia di Mertens, ai microfoni di 'Sky Sport', si è esposto per la prima volta in maniera chiara sulla sua volontà di rinnovo contrattuale con il Napoli, facendo intendere in questo modo che la sua permanenza sotto al Vesuvio è solamente nelle mani della società partenopea.

"Non so ancora nulla del contratto. Io vorrei restare, ma se il Napoli non vuole... Vedremo che cosa accadrà".

Il contratto di Mertens scadrà nel 2020 e con il Napoli, da quanto traspare dalle dichiarazioni sibilline dell'attaccante belga, sembrano esserci alcune difficoltà per trovare un accordo sul rinnovo.

E in questo modo la situazione del folletto belga, ormai ad una sola marcatura dal raggiungere Maradona con la maglia del Napoli, si fa sempre più complicata, tanto da lasciare in Mertens dei dubbi sulla possibilità di vestire la maglia azzurra anche nella prossima stagione.