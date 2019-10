Calciomercato Napoli, Mertens spaventa i tifosi: "Non so dove giocherò l'anno prossimo"

Un avvio di stagione da urlo per Dries Mertens, ancora una volta punto fermo dell'attacco azzurro: l'attaccante belga ha però mandato un chiaro messaggio al sull'eventuale rinnovo del contratto.

Ai microfoni di 'Voetbal Sport magazine', Mertens ha spaventato i tifosi partenopei sul proprio futuro:

"Col Napoli ho ancora sette mesi di contratto, non so dove giocherò la prossima stagione. Alla fine della stagione valuterò se rinnovare il mio contratto, ma al momento è ancora presto, non mi sento di escludere nulla".