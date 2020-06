Cosa ha detto Napoli-Inter per Gattuso: Insigne pilastro, rosa profonda

Il Napoli supera l’ostacolo Inter e si qualifica per la finale di Coppa Italia. Le indicazioni date a Gattuso dalla sfida con i meneghini.

Una ripartenza da brivido, dopo oltre tre mesi di stop forzato, ma anche la gioia finale per un importante risultato raggiunto. Al è bastato un 1-1 interno contro l’ per staccare il pass per la finale di Coppa , ma la strada che ha condotto i partenopei all’Olimpico di non è stata certo in discesa. Il goal iniziale di Eriksen, la fatica nel riuscire a riprendere probabilmente le giuste misure dopo la lunga inattività, ma anche la forza dell’avversario, ad un certo punto hanno fatto pensare ad una ‘serata no’ per gli uomini di Gattuso, ma alla fine è arrivato il sospiro accompagnato dalla giusta esultanza. Fondamentale è risultata la vittoria ottenuta a febbraio a San Siro nella semifinale di andata, ma anche quella voglia di non arrendersi mai e ovviamente la qualità di una rosa che avrà mercoledì prossimo la possibilità di riscattarsi dopo un’annata nella quale ha ottenuto meno di quello che avrebbe potuto. Ora resta un ultimo ostacolo da superare per alzare al cielo il trofeo: la di Sarri e Higuain. Due pezzi importanti di un Napoli che non c’è più. Se non è uno scherzo del destino, poco ci manca.

INSIGNE TORNA AD ESSERE FONDAMENTALE

Quella di Lorenzo Insigne non è stata una stagione semplice. Incappato a volte in prestazioni non all’altezza delle aspettative, si è anche ritrovato nell’insolita posizione di coloro che sono passati dall’essere idoli indiscussi a contestati. L’Insigne visto contro l’Inter è però un giocatore tirato a lucido. La lunga sosta non l’ha fiaccato, anzi ha coperto tutto il campo in lungo e largo abbinando alla consueta velocità quella qualità che in Italia è di pochissimi. Quando al 41’, sfruttando uno splendido assist di Ospina, ha preso palla a centrocampo, si è involato verso l’area dell’Inter, ha resistito al tentativo di ritorno di Skriniar ed ha conservato tutta la lucidità possibile per servire a Mertens il pallone che è valso l’1-1, si è virtualmente meritato quegli applausi che purtroppo il San Paolo non gli ha potuto rivolgere. Per lui è come se lo stop non ci fosse mai stato e le possibilità che diventi un fattore nella prossima sfida con la Juventus sono elevatissime.

MAKSIMOVIC E’ UN MURO

Quando il Napoli l’ha prelevato dal nell’estate del 2016, sono stati in molti a prospettarli un futuro radioso all’ombra del Vesuvio. Maksimovic in realtà ha impiegato più tempo del previsto ad imporsi in azzurro, ma quello visto contro l’Inter è un centrale di primissimo livello, uno di quelli che cambia il volto intero di un reparto difensivo. L’inizio non è stato semplice, ma con il passare dei minuti ha ritrovato misure e sicurezza, tanto da risultare praticamente insuperabile. Lautaro Martinez gli ha rimbalzato contro per praticamente tutta la partita e non ha mai trovato la chiave giusta per lasciarselo alle spalle. Una prova maiuscola e la sensazione di aver anche dato una grossa mano a Koulibaly. Il campione del Napoli ha giocato della prestazione del compagno, tornando a mostrare la sua consueta tranquillità dentro e fuori dall’area.

IL RINNOVO DI MERTENS E’ IL MIGLIOR COLPO DI MERCATO

Un posto nella storia del Napoli se lo era guadagnato già da tempo, ma un posto in solitaria in vetta alla classifica dei migliori marcatori di sempre del club partenopeo dà a tutto un’aura diversa. Mertens contro l’Inter (squadra alla quale è stato a lungo accostato negli ultimi mesi) ha trovato il suo goal numero 122 in azzurro e l’ha fatto dopo giorni nei quali si è parlato con insistenza di un suo possibile forfait. Non era al meglio ma ha stretto i denti e alla fine, come spesso gli capita, è risultato decisivo. Prima della partita, Giuntoli ha annunciato che il rinnovo è cosa fatta. Per il popolo azzurro non può esserci notizia più bella. ‘Ciro’ Mertens, il belga ‘più napoletano che ci sia’, colui che più di tutti ha compreso cosa voglia dire Napoli ed essere di Napoli, continuerà a scrivere pagine di storia all’ombra del Vesuvio. Ed è giusto che sia così.

Altre squadre

OSPINA HA DATO RAGIONE A GATTUSO

L’avvio è stato da incubo, non ci sono dubbi, ma al termine dei 90’ Ospina è risultato tra i migliori in campo. Ha salvato in almeno un paio di occasioni la sua squadra nel momento più complicato della sfida e nelle battute finali ha compiuto un intervento che è di fatto valso un viaggio a Roma. In tutto questo anche l’apertura straordinaria per Insigne nell’azione che poi ha portato al pareggio, roba da mattatore della serata. Ospina si è guadagnato i gradi da titolare anche perché sa giocare come pochi portieri la palla con i piedi e con la giocata di sabato sera ha fatto capire perché l’intuizione di Gattuso di puntare su di lui sia stata assolutamente giusta. Un’ammonizione lo costringerà ad assistere alla finale da spettatore privilegiato e per il Napoli si tratterà di un’assenza importante. Al suo posto ci sarà Meret, un enfant prodige del calcio italiano che adesso, per l’appuntamento più importante della stagione, andrà recuperato e caricato a dovere.

LA PROFONDITA’ DELLA ROSA

Se nel corso della partita puoi permetterti di sostituire elementi come Politano, Elmas, Mertens, Zielinski ed Insigne, con calciatori del calibro di Callejon, Fabian Ruiz, Milik, Allan e Younes, evidentemente puoi contare su un gruppo di primissimo livello. Sulle qualità della rosa del Napoli nessuno ha mai avuto dubbi, semmai negli ultimi mesi sono stati in molti a chiedersi cosa non abbia funzionato. Gattuso ha a disposizione un’incredibile possibilità di scelta (in pochi possono tra l’altro contare su così tanti centrocampisti ‘titolari’) e la cosa avrà certamente un peso specifico rilevante in vista di un finale di stagione nel quale le ‘5 sostituzioni’ giocheranno un ruolo determinante in molte sfide.