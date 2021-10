Il Napoli ritrova Faouzi Ghoulam: il terzino algerino classe 1991 ha recuperato dall'infortunio al ginocchio e può essere convocato dopo sette mesi.

Faouzi Ghoulam è pronto a riassaporare il gusto di una sfida ufficiale. A quasi sette mesi dall'infortunio al legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio sinistro, rimediato il 7 marzo scorso nella sfida contro il Bologna, il terzino algerino del Napoli potrebbe essere convocato da Luciano Spalletti in vista della trasferta di Firenze.

Seconodo quanto riferisce il 'Corriere dello Sport', Ghoulam ha pienamente recuperato dall'infortunio ed è pronto a mettersi a disposizione di Spalletti già in occasione del match contro la Fiorentina, in programma domani alle 18:00 allo stadio 'Artemio Franchi'.

Ghoulam non è ancora al 100% ma potrebbe far parte della spedizione nel capoluogo toscano e accomodarsi in panchina per tornare a respirare l'aria di una sfida di Serie A a sette mesi dal brutto infortunio al ginocchio.

In estate il Napoli ha puntato sul recupero di Ghoulam, scegliendo di non intervenire sul mercato alla ricerca di un'alternativa a Mario Rui ma puntando proprio sul terzino algerino classe 1991 ex Saint-Etienne.