Getty Images Serie A Diego Armando Maradona GUARDA NAPOLI-GENOA SU Napoli-Genoa in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Serie A? Serie ASSC Napoli vs GenoaSSC NapoliGenoa Napoli-Genoa è l'anticipo che apre il sabato di Serie A: dove vedere la partita tra gli azzurri e i rossoblù in diretta TV e streaming. NAPOLI-GENOA: DOVE GUARDARE LA PARTITA ONLINE, IN STREAMING, I CANALI E L'ORARIO D'INIZIO La venticinquesima giornata di Serie A prosegue con Napoli-Genoa, sfida che apre il sabato dopo i due anticipi del venerdì vinti rispettivamente dal Torino e dall'Inter sul Lecce e sulla Salernitana. Abbonati a DAZN Scopri le migliori offerte Il Napoli è costretto a vincere per non perdere ulteriore contatto dalla zona Champions League, sempre più lontana dopo la sconfitta di domenica scorsa in casa del Milan. Il Genoa ha invece disputato una buona prima parte di stagione, ma è reduce da un 1-4 interno contro l'Atalanta. La gara d'andata, giocata il 16 settembre 2023 al Ferraris, è finita 2-2: doppio vantaggio del Genoa con Bani e Retegui, rimonta del Napoli con Raspadori e Politano. Di seguito tutte le informazioni su dove vedere in tv e streaming Napoli-Genoa. NAPOLI-GENOA IN DIRETTA OGGI 17 FEBBRAIO: QUANDO SAR À IL CALCIO D'INIZIO Partita Napoli-Genoa Competizione Serie A Data 17 febbraio 2024 Orario 15:00 Stadio Maradona (Napoli) NAPOLI-GENOA IN TV E STREAMING: DOVE GUARDARE LA PARTITA DI SERIE A OGGI DAZN Guardala qui NAPOLI-GENOA IN TV E STREAMING: NOTIZIE E FORMAZIONI PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-GENOA Osimhen continuerà a seguire il lavoro personalizzato per tornare nelle migliori condizioni dopo la Coppa d'Africa: al centro del tridente del Napoli gioca dunque Simeone, ancora favorito su Raspadori. In porta torna Meret, Natan o Ostigard al posto dello squalificato Juan Jesus, possibile maglia per Traoré al posto di Zielinski. Il Genoa ritrova Messias, che spera di prendersi il posto a tutta fascia a sinistra: Spence è comunque favorito, con Sabelli sulla corsia opposta. De Winter torna dalla squalifica e gioca dall'inizio. NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Spence; Gudmundsson, Retegui. NAPOLI-GENOA: IL CONFRONTO Sono più di un centinaio i precedenti in Serie A tra Napoli e Genoa. L'ultimo, come detto, ha visto le due squadre pareggiare per 2-2 a metà settembre. Precedenti 101 Vittorie Napoli 40 Pareggi 35 Vittorie Genoa 26 Pubblicità