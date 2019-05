Napoli, De Laurentiis: "Ronaldo è il vero allenatore della Juventus"

Aurelio De Laurentiis chiaro su Cristiano Ronaldo: "Ha sostituito il tecnico con la sua presenza: più di questo cosa doveva fare Allegri?".

Se una squadra acquista un calciatore del calibro di Cristiano Ronaldo, contemporaneamente si mette in casa un brand a livello mondiale oltre che un campione assoluto che ha scritto la storia di questo sport nell'ultimo decennio.

La lo ha preso per lanciare l'assalto alla tanto agognata , puntualmente fallito: il suo però il portoghese l'ha fatto con sei reti nella massima competizione europea, non il resto della squadra che è mancata in alcuni elementi di fondamentale importanza.

Quanto sia decisivo l'ex lo sa anche Aurelio De Laurentiis che, dopo aver lanciato una stoccata alla proprietà juventina sulla questione stadio, ha tessuto le lodi del fuoriclasse di Madeira a margine del forum 'Il Calcio che vogliamo' organizzato da 'Il Corriere dello Sport'.

"Cristiano Ronaldo è forte perchè ha sostituito in questo campionato l'allenatore con la sua presenza, perchè l'allenatore più di quello che ha fatto in questi anni cosa doveva fare? Il motivatore vero è Ronaldo, è lui l'uomo spogliatoio. Quando l'ho visto giocare con la sua nazionale, era seduto in panchina che guidava e gridava più dell'allenatore per farli vincere".

Come ammesso dallo stesso patron del alcuni mesi fa, c'è stata la possibilità di acquistare Ronaldo dopo la decisione di lasciare i campioni d'Europa in carica. Ma per i rimpianti non c'è spazio.