Napoli, Albiol verso il forfait contro la Fiorentina

Carlo Ancelotti non potrà contare con ogni probabilità su Raul Albiol in Fiorentina-Napoli. Mertens favorito su Milik in attacco.

Il pareggio rocambolesco della Juventus contro il Parma, ha consentito al Napoli di ridurre il distacco dalla vetta a nove lunghezze: azzurri vittoriosi sulla Sampdoria con un rotondo 3-0, utile per blindare la seconda piazza.

Prossima avversaria dei partenopei sarà la Fiorentina al 'Franchi' di Firenze, match in programma domenica alle ore 18: Carlo Ancelotti sarà costretto, quasi sicuramente, a dover fare a meno di Raul Albiol in difesa.

Secondo 'Sky Sport', l'assenza dello spagnolo è causata da alcuni problemi fisici che non gli consentiranno di scendere in campo, al netto di un recupero dell'ultimo istante: spazio per Maksimovic, in coppia con Koulibaly.

Sulla fascia sinistra di centrocampo dovrebbe esserci nuovamente Zielinski, anche se Verdi è stato provato in quella posizione in allenamento. Occhio al reparto avanzato, dove Mertens potrebbe scalzare Milik: il polacco non è al 100%, l'ex PSV è in corsia di sorpasso per un posto da titolare.

Da scacciare i fantasmi della gara risalente alla scorsa stagione, quando il Napoli crollò sotto i colpi di Simeone dicendo addio al sogno Scudetto. Con un Albiol in meno.