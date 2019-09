È il nome caldo degli ultimi due giorni: dopo la dura sconfitta del Real Madrid a Parigi, José Mourinho è tornato, involontariamente, a far parlare di sé. Sono tanti gli spagnoli che lo rivorebbero alla corte del , apparso in spento e demotivato.

In un'intervista a 'Deportes Cuatro', è lo stesso Mourinho a prendere le parti di Zidane, con un'ampia dichiarazione di stima e la categorica volontà di non volerlo sostituire.

"Non mi piacerebbe tornare al Real semplicemente perché i blancos hanno già un allenatore, e non si tratta di uno qualsiasi. Non è una bugia, spero che per Zidane la situazione possa tranquillizzarsi".