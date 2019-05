Morte Emiliano Sala, spunta un audio Whatsapp: non voleva andare al Cardiff

Sala era fortemente dubbioso sul suo trasferimento in Galles, desideroso comunque di lottare in Premier in caso di mancata alternativa.

E' stato certamente uno degli eventi più tragici del mondo del calcio degli ultimi anni. Insieme alla morte di Astori, al disastro della Chapecoense, all'incidente del patron del e all'incendio al centro sportivo del Flamengo, la scomparsa di Emiliano Sala ha spezzato i cuori degli appassionati e non.

A quattro mesi dal maledetto volo da a che ha spezzato la vita di Sala, arrivano nuove notizie riguardo il trasferimento del giocatore francese, il cui corpo è stato ritrovato nel canale della Manica dopo settimane di ricerche continue.

Nella giornata odierna è stata infatti divulgata una conversazione su Whataspp tra Sala e un suo amico, in cui veniva discusso proprio il trasferimento al Cardiff. Qui lo sfortunato attaccante francese si diceva dubbioso riguardo l'addio al Nantes e l'approdo in Premier.

Nell'audio Sala parla del suo agente, Meissa N'diaye, e della speranza di trovare una nuova squadra:

"Dal punto di vista calcistico non la ritengo una situazione interessante. Non ho paura di andarci perché c'è da combattere, ho sempre combattuto nella mia carriera e sono pronto a combattere anche lì. Ma spero che Meissa trovi qualcosa di meglio".

Sala non era sicuro di Cardiff e per questo motivo i rapporti col Nantes non erano al massimo storico:

"Meissa pensa che in termini di calcio, nella condizione in cui siamo oggi, siamo in una posizione di forza e possiamo farci valere. Ha detto no al Cardiff, ma a me non interessa nulla delle posizioni di forza, non voglio andarci e basta".

Alla fine però niente da fare e il terribile destino fa il suo: